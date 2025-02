O domingo, 2, em Brusque e região, promete manter o padrão típico de verão, sob um cenário térmico de abafamento, com a presença do sol despontando entre nuvens pela manhã.

No entanto, à medida que o dia avança, o calor tende a favorecer o aumento das instabilidades, trazendo o risco de pancadas de chuva mal distribuídas, especialmente a partir da tarde em direção à noite.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim detalhado sobre essa condição esperada, que pode ser conferido mais adiante.

Chuvas do sábado

Antes disso, apresentamos uma tabela ilustrando os volumes de chuva registrados no sábado, 1, que evidenciam a irregularidade das precipitações na região.

Enquanto alguns pontos, como Guabiruba e Brusque, registraram índices pluviométricos significativos entre 50 e 60 mm, outros locais tiveram pouca precipitação anotada.

Portanto, esse padrão meteorológico deve se repetir neste domingo, reforçando a necessidade de atenção para quem planeja atividades ao ar livre.

Domingo em Brusque e região

*Boletim: Leandro Puchalski >>

O boletim meteorológico para este domingo indica uma condição estável e presença de sol entre nuvens em boa parte do dia, mantendo o padrão de verão, mas sem calor extremo.

Diante disso, os termômetros podem alcançar picos diurnos em torno de 30°C, contudo, sem previsão de ultrapassar significativamente essa marca.

No período da tarde e avançando para a noite, cresce a expectativa de pancadas de chuva, ocorrendo de forma irregular, podendo vir acompanhadas de trovoadas.

O cenário esperado é característico de verão, ou seja, algumas áreas podem ser fortemente atingidas, enquanto outras próximas estão sujeitas a não apresentar pouca, ou nenhuma precipitação.

Resumo para Brusque e região

Caso este cenário meteorológico típico de verão venha se confirmar, recomenda-se, portanto, cautela para atividades ao ar livre, especialmente no período vespertino e noturno.

Como toda previsão climática, atualizações podem então ocorrer conforme novos dados são incorporados aos modelos.

Seguiremos, pois, monitorando as condições e trazendo informações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer deste domingo, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 29

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 23

