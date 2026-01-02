A primeira frente fria de 2026 já desponta no horizonte de Brusque e sinaliza mudança relevante no comportamento térmico a partir do fim de semana.

As projeções indicam queda mais sensível das temperaturas, sobretudo as noturnas, com mínimas que podem ficar abaixo dos 17°C já no amanhecer de domingo, 4.

Antes disso, no entanto, o calor ainda tende a se impor.

Entre esta sexta-feira, 2, e o sábado, 3, as tardes devem registrar marcas elevadas, com máximas acima dos 33°C na cidade e região, mantendo o desconforto térmico.

O meteorologista Piter Scheuer detalha esse cenário de transição no boletim completo, apresentado logo após o banner.

Frente fria a caminho

Os moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí-Mirim devem passar por uma mudança no comportamento térmico a partir do fim de semana, diante da atuação da primeira frente fria do ano, que já desponta no horizonte da região.

Com efeito, o processo de transição pode ter início na noite de sábado.

A partir desse período, as temperaturas passam a sinalizar declínio, sobretudo durante as noites e madrugadas.

Brusque no domingo

Já no amanhecer de domingo, os termômetros podem registrar mínimas abaixo dos 17°C em Brusque, marcando o começo de um padrão térmico mais ameno, que tende a se consolidar ao longo do dia.

Mesmo durante a tarde, o calor deve perder intensidade, com máximas ficando abaixo dos 30°C, o que representa uma atenuação expressiva do desconforto térmico observado anteriormente.

Brusque abaixo de 15°C

Na sequência, o resfriamento pode até se acentuar.

As primeiras horas da manhã de segunda-feira não descartam mínimas ainda menores, podendo alcançar valores abaixo dos 15°C em Brusque e região.

Para o padrão climatológico do auge do verão, especialmente no início de janeiro, tais marcas são consideradas inferiores à média histórica.

Tempo seco

Esse novo comportamento térmico, por sua vez, tende a vir acompanhado de maior estabilidade atmosférica.

O tempo seco sinaliza predomínio entre o domingo e a próxima quarta-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, reduzindo o risco de chuva nesse intervalo.

Brusque antes da mudança

Antes da chegada dessa mudança, contudo, o calor ainda deve se impor.

Entre esta sexta-feira e o sábado, as temperaturas seguem elevadas, com máximas que podem então superar os 33°C durante as tardes.

Esse aquecimento mantém condições favoráveis à formação de temporais isolados, sobretudo a partir do decorrer da tarde, exigindo atenção da população para eventuais ocorrências associadas a trovoadas.

Considerações finais

Em síntese, o fim de semana sinaliza a transição para um novo padrão térmico em Brusque e região, com queda das temperaturas a partir de domingo e alívio progressivo do calor extremo que predominou recentemente.

Monitoramento constante

Por fim, as informações apresentadas neste boletim têm como base as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos.

Ainda assim, a previsão do tempo permanece sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados.

O monitoramento, pois, segue constante, reforçando a importância do acompanhamento diário das condições meteorológicas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição agora apresenta registros enviados por leitores, que traduzem a beleza interiorana do amanhecer desta sexta-feira.

As imagens revelam cenários singulares de cada local citado nas legendas, destacando o encanto das primeiras horas do dia; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 22

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

