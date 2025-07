Os casacos, toucas, cachecóis e demais peças típicas do vestuário de inverno voltaram a dominar as ruas de Brusque nas primeiras horas desta quarta-feira, 2, que amanheceu com frio abaixo dos 10 °C.

Ainda assim, a presença de nuvens durante a madrugada atuou como uma espécie de manto térmico, impedindo uma queda ainda mais acentuada nos termômetros.

Frio longe do fim

De acordo com o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o cenário atual está longe de ser passageiro.

Coutinho projeta a continuidade de madrugadas geladas — não apenas no decorrer desta semana, mas ao longo de boa parte de julho.

Ele destaca que, caso a nebulosidade diminua, há possibilidade, inclusive, de marcas inferiores a 5 °C em Brusque e região, especialmente durante o amanhecer de quinta-feira, 3.

As previsões apontam, em termos gerais, para mínimas noturnas frequentemente abaixo dos 10 °C, enquanto as tardes devem manter máximas contidas, não ultrapassando os 20 °C por um período considerável.

Essa combinação reforça o uso prolongado de roupas pesadas nas ruas do município, se prolongando então aos primeiros oito dias do mês, pelo menos.

Pouca chuva à vista

Em relação às chuvas, Coutinho indica, pois, que os volumes pluviométricos previstos para a primeira quinzena de julho tendem a ser baixos.

Embora não se descarte totalmente a ocorrência de instabilidades pontuais, o padrão aponta para um período majoritariamente seco na região brusquense, explica.

O frio desta quarta-feira

Especificamente para esta quarta-feira, os modelos meteorológicos seguem indicando uma jornada marcada por baixa sensação térmica.

As temperaturas contidas, aliadas ao céu com maior presença de nuvens, mantêm o predomínio do clima invernal em Brusque.

Apesar da tendência de tempo seco ao longo do dia, o especialista ressalta que não se pode descartar, por completo, a ocorrência de algum chuvisco isolado.

Todas as informações divulgadas têm como base as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos, que seguem sendo monitorados continuamente pela equipe técnica da Climaterra.

O frio da madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

Destaque para o frio de 1,8ºC de Vidal Ramos.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta quarta-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 17

