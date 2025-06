Para quem planeja começar a semana com atividades ao ar livre em Brusque e região, o cenário climático tende a seguir favorável, mas diante da previsão do tempo apontando algumas ressalvas.

De acordo com o boletim emitido pelo meteorologista Leandro Puchalski, esta segunda-feira, 2, deve manter o tempo seco.

No entanto, a expectativa mostra uma maior cobertura de nuvens em comparação aos dias anteriores, inibindo assim aberturas mais prolongadas de sol.

O tempo na terça-feira

Na terça-feira, 3, conforme reforça o especialista, é esperado um aumento no risco de instabilidade.

A condição de chuva se torna mais expressiva, exigindo vigilância de quem depende do tempo firme para atividades externas., pois a umidade tende a estar presente.

No entanto, as precipitações não devem ocorrer de maneira uniforme, podendo algumas áreas de Brusque e região permanecer sem chuva, explica Puchalski.

O tempo na quarta-feira

Ainda de acordo com a nota emitida, a quarta-feira, 4, deve marcar o retorno do tempo firme em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Com a diminuição da nebulosidade, o sol sinaliza voltar a aparecer com mais frequência, e as temperaturas da tarde prometem se elevar, podendo alcançar entre 26°C e 28°C.

Atenção à quinta-feira

Para a quinta-feira, 5, o meteorologista chama atenção para a possibilidade de chuva mais abrangente e volumosa sobre a região brusquense.

Ainda que os detalhes sobre os acumulados estejam sendo refinados pelos modelos, o cenário indica um dia com maior potencial de instabilidade.

Semana termina estável

Já na sexta-feira, 6, o risco de umidade promete diminuir novamente, antecipa Puchalski.

Apesar da presença de nuvens, a tendência é de que eventuais precipitações sejam isoladas, encerrando a semana sob um panorama atmosférico mais estável.

Matéria segue após anúncios

Com gratidão, o Blog do Ciro Groh destaca os parceiros que tornaram possível a entrega desta matéria.

Clique nos banners, faça o contato e então explore seus produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Confira então as belas imagens de Brusque em uma tarde de inverno

2. Guabiruba: fotos exclusivas então revelam encanto e história na propriedade Albrecht

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado então durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

O encerramento desta pauta se dá através das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a singularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em diversos pontos, conforme indicado nas legendas, proporcionando a contemplação de momentos inspiradores; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK