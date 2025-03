O intenso calor que dominou Brusque e região no mês anterior segue firme nestes primeiros dias de março, assumindo então o protagonismo da previsão do tempo.

Sendo assim, este domingo, 2, promete mais um dia sob o predomínio do sol forte, potencializando temperaturas ainda mais elevadas, sem indícios de chuva ao longo do dia.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, os termômetros no Vale do Itajaí-Mirim devem oscilar entre 33°C e 35°C, podendo atingir picos de até 37°C em alguns locais.

Diante dessa onda de calor intenso, Scheuer reforça a importância da hidratação constante e do cuidado ao realizar atividades ao ar livre nos horários de maior incidência solar.

Calor continua

Além disso, a tendência para Brusque e região nesta sequência de março não indica alívio imediato.

O meteorologista destaca que a primeira semana deste novo mês seguirá sob essa condição de alto desconforto térmico, com máximas diurnas acima dos 35°C e noites abafadas, registrando temperaturas mínimas entre 23°C e 26°C.

Calor e pouca chuva

Outro fator que agrava a situação é o baixo volume de chuvas previsto para Brusque e região nos próximos 8 a 10 dias, antecipa o meteorologista.

Caso ocorram precipitações, estas serão pontuais e mal distribuídas, características típicas do verão.

Há possibilidade de pancadas isoladas, que podem resultar em aguaceiros localizados em alguns pontos, enquanto em áreas vizinhas não haverá registro de chuva, explica.

Alívio no horizonte

Para os moradores de Brusque e região, o cenário de calor persistente deve então continuar até pelo menos o dia 9 de março.

Ainda conforme o especialista, a partir do dia 10, surge uma perspectiva de mudança, embora essa previsão ainda exija monitoramento, uma vez que os modelos meteorológicos estão em constante atualização.

Scheuer ressalta que seguirá acompanhando a evolução do quadro e trará novas informações sempre que necessário.

Calor já na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho já indicando um período sufocante.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

