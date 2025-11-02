Os primeiros pingos de chuva que começaram a cair sobre a região de Brusque ainda durante a madrugada deste domingo, 2, prosseguiram nas primeiras horas da manhã, embora com intensidade considerada fraca.

Os volumes acumulados, tanto no município brusquense quanto em outras localidades do Vale do Itajaí-Mirim, permaneceram abaixo dos 10 mm, conforme registros da rede de monitoramento climático, mantida por Ciro Groh.

Para quem tem atividades externas programadas, é recomendável vigilância, uma vez que o turno da manhã ainda deve apresentar instabilidade.

Há, contudo, expectativa de mudança gradual nas condições atmosféricas a partir do período da tarde.

Brusque neste domingo

De acordo com o boletim emitido pela Climaterra, sob análise do especialista do órgão Ronaldo Coutinho, este domingo deve seguir com instabilidade predominante, especialmente durante a manhã.

Com efeito, ainda há possibilidade de chuva em Brusque e região, exigindo, assim, atenção por parte de quem pretende realizar atividades ao ar livre, sobretudo nas primeiras horas do dia.

No entanto, o especialista, ao avaliar as projeções meteorológicas mais estendidas, antecipa possíveis mudanças gradativas a partir da tarde.

Nesse contexto, há indicativo de retorno do sol entre nuvens, o que pode contribuir para uma melhora gradual nas condições do tempo, explica Coutinho.

Temperaturas em Brusque

Ademais, mesmo com a presença eventual de aberturas de sol sobre o Vale do Itajaí-Mirim, a análise da Climaterra não aponta tendência de aquecimento significativo para este domingo.

Segundo Coutinho, as temperaturas devem permanecer abaixo dos 25°C em Brusque e região.

Caso venham a exceder esse patamar, será por uma margem estreita, sem representar avanço expressivo nos termômetros.

Considerações finais

Por fim, a tendência é de que o domingo encerre com condições mais favoráveis às práticas externas do que as observadas nas primeiras horas, refletindo uma possível transição para um cenário atmosférico mais estável no período da noite.

Nesse contexto, a análise da Climaterra corrobora essa projeção ao indicar redução gradual da instabilidade ao longo do dia.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição deste domingo se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 15

