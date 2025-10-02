Os moradores de Brusque e região, com atividades externas programadas para esta quinta-feira, 2, devem ficar atentos, pois a chuva faz parte da previsão, com risco ainda maior na sexta-feira, 3, antes do calor no fim de semana.

Quinta-feira sob risco de chuva

Conforme sinaliza o meteorologista Piter Scheuer, a instabilidade atmosférica deve predominar ao longo desta quinta-feira, sob condição de chuva a qualquer momento.

Apesar da possibilidade do sol aparecer, a nebulosidade tende a ofuscar aberturas mais prolongadas, favorecendo a ocorrência de precipitações.

Risco de chuva forte

Na previsão para sexta-feira, Scheuer aponta para um cenário favorável à ocorrência de chuvas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, incluindo episódios de forte intensidade.

Ainda assim, há expectativa de intervalos de melhoria, antecipa.

Em relação às temperaturas, tanto nesta quinta quanto na sexta-feira, a tendência é de um quadro térmico agradável, com máximas inferiores a 25°C na maioria das cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

O tempo no fim de semana

No sábado, 4, o tempo tende a apresentar momentos mais estáveis, com gradativa elevação nas temperaturas e máximas já superando os 25°C com maior folga, antecipa Scheuer.

Ainda assim, permanece o risco de chuva em pontos isolados ao longo do dia.

Para o domingo, 5, a previsão assinada pelo meteorologista indica predomínio de tempo seco e calor em Brusque e região, com marcas podendo atingir os 30°C.

Monitoramento constante

Por fim, o especialista recomenda o acompanhamento diário da previsão meteorológica, considerando que os modelos estão sujeitos a atualizações constantes à medida que novas informações são incorporadas.

Ele garante que seguirá monitorando as condições atmosféricas e trará informações pertinentes sempre que necessário.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. GALERIA – Clube de Brusque então vira palco de celebração na 20ª Freundenfest

2. Música e emoção: Brusque então se transforma em palco de celebração cultural

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas chuvas nas áreas monitoradas, conforme destacado nos campos em azul.

Ainda assim, o acompanhamento identificou leve garoa em pontos isolados, com registros irrisórios em alguns dos locais observados.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta quinta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK