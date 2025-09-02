Setembro começa em Brusque e região sob o protagonismo da persistente umidade marítima — sistema que já vinha influenciando o comportamento atmosférico desde o fim de agosto.

Paralelamente a esse cenário instável, cresce a expectativa por uma mudança no padrão dos termômetros com a aproximação de uma frente fria na quinta-feira, 4, prometendo devolver a sensação de frio.

Brusque nesta terça-feira

Avançando com a previsão específica, o meteorologista Piter Scheuer antecipa uma terça-feira, 2, em Brusque e região, sob predominância da instabilidade, abrindo possibilidade de variações ao longo do dia.

Na prática, a circulação marítima segue ativa, transportando nuvens do oceano para o continente e mantendo o risco de chuva sem horário definido.

Embora o sol possa aparecer em alguns períodos, o tempo não deve se firmar completamente, segundo Scheuer.

Diante disso, o especialista recomenda atenção, especialmente para quem tem atividades externas programadas, já que o comportamento atmosférico instável tende a se prolongar durante o período diurno

As temperaturas, por sua vez, tendem a permanecer contidas, sem ultrapassar os 23 °C de forma consistente em todo o Vale do Itajaí-Mirim, explica o profissional.

Brusque na quarta-feira

A partir de quarta-feira, 3, o meteorologista aponta uma possível transição no padrão climático em Brusque e toda a região.

Com efeito, o cenário atmosférico começa a perder parte da instabilidade observada nos dias anteriores, embora o risco de chuva isolada ainda não possa ser descartado.

Nesse contexto, o sol tende a aparecer com maior frequência ao longo do dia, favorecendo uma elevação gradual das temperaturas, conforme destaca o boletim meteorológico.

Como resultado, são projetados picos térmicos que podem superar os 25 °C em alguns pontos da região brusquense, indicando um dia mais estável em relação ao início da semana.

Frente fria em Brusque

Na quinta-feira, o aquecimento deve ganhar força em Santa Catarina, com o Vale do Itajaí-Mirim acompanhando essa tendência.

De acordo com Scheuer, Brusque e arredores devem registrar temperaturas em elevação ao longo do dia, com máximas próximas dos 30 °C durante a tarde.

Contudo, no fim do dia, a chegada de uma frente fria tende a provocar pancadas de chuva e possíveis trovoadas, marcando o início de uma virada térmica que deve encerrar a semana.

Como consequência, a sexta-feira, 5, indica registrar queda nas temperaturas.

A se confirmar essa tendência, os termômetros não devem passar dos 18 °C e a sensação térmica será baixa, especialmente em contraste com o calor do dia anterior.

Scheuer classifica a sexta-feira como um dia de frio úmido, com possibilidade de chuva a qualquer momento em Brusque e região.

Agasalhos e guarda-chuvas, portanto, devem estar à mão, acrescenta.

Monitoramento constante

Por fim, o especialista reforça que setembro começa sob instabilidade e termina sua primeira semana com um novo episódio de frio, evidenciando a transição entre padrões climáticos.

A recomendação é acompanhar os boletins meteorológicos diariamente, já que os modelos seguem em constante atualização e podem sofrer alterações conforme novas informações forem incorporadas.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada um dos locais identificados nas legendas. Deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

