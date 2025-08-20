Esta quarta-feira, 20, começou instável em Brusque, sob influência de uma frente fria que trouxe chuva fraca durante a madrugada, estendendo-se até as primeiras horas da manhã.
Como resultado, quem precisou sair cedo enfrentou condições climáticas adversas, tornando o uso do guarda-chuva indispensável nos deslocamentos externos.
Chuva se afasta
Porém, boas notícias surgem para aqueles que têm compromissos ao ar livre ou serviços externos programados.
De acordo com o boletim emitido pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a tendência é de melhora gradual no decorrer do dia, com redução da nebulosidade e projeção de tempo firme no decorrer do período diurno.
O especialista não descarta algumas aberturas já pela manhã, mas reforça que a presença do sol deve ser mais significativa a partir da tarde.
Até lá, ainda podem ocorrer momentos de instabilidade de forma isolada, ressalta.
Ventos moderados
Outro destaque do boletim meteorológico divulgado pela Climaterra nesta quarta-feira é a previsão de ventos.
Segundo os dados, as rajadas podem variar entre 20 e 40 km/h — intensidade considerada moderada, mas suficiente para influenciar o comportamento atmosférico ao longo do dia.
Monitoramento constante
Segundo Coutinho, a expectativa de transição no tempo, pois, está sustentada pelas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que seguem em constante revisão.
Ainda assim, a projeção para Brusque indica uma tarde mais favorável, com a volta do sol e vento atuando como protagonista da mudança, finaliza a nota.
Pauta segue após o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. Brusque então vive sua 1ª Noite de Sopas com panelas à mesa e casa cheia
2. Guabiruba é então tomada por multidão no auge da Festa dos Motoristas
A chuva na madrugada
Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.
Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.
A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.
A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
A chuva nas fotos dos leitores
Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.
Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta quarta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.
Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK