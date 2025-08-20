Esta quarta-feira, 20, começou instável em Brusque, sob influência de uma frente fria que trouxe chuva fraca durante a madrugada, estendendo-se até as primeiras horas da manhã.

Como resultado, quem precisou sair cedo enfrentou condições climáticas adversas, tornando o uso do guarda-chuva indispensável nos deslocamentos externos.

Chuva se afasta

Porém, boas notícias surgem para aqueles que têm compromissos ao ar livre ou serviços externos programados.

De acordo com o boletim emitido pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a tendência é de melhora gradual no decorrer do dia, com redução da nebulosidade e projeção de tempo firme no decorrer do período diurno.

O especialista não descarta algumas aberturas já pela manhã, mas reforça que a presença do sol deve ser mais significativa a partir da tarde.

Até lá, ainda podem ocorrer momentos de instabilidade de forma isolada, ressalta.

Ventos moderados

Outro destaque do boletim meteorológico divulgado pela Climaterra nesta quarta-feira é a previsão de ventos.

Segundo os dados, as rajadas podem variar entre 20 e 40 km/h — intensidade considerada moderada, mas suficiente para influenciar o comportamento atmosférico ao longo do dia.

Monitoramento constante

Segundo Coutinho, a expectativa de transição no tempo, pois, está sustentada pelas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, que seguem em constante revisão.

Ainda assim, a projeção para Brusque indica uma tarde mais favorável, com a volta do sol e vento atuando como protagonista da mudança, finaliza a nota.

A chuva na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

A chuva nas fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta quarta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

