O calor tende a ganhar protagonismo em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim ao longo da semana do Natal.

Projeções meteorológicas indicam elevação gradual das temperaturas, com possibilidade de marcas superiores a 35°C e picos que, pontualmente, podem se aproximar de 40°C.

A análise é do meteorologista Piter Scheuer, que aponta intensificação do aquecimento, sobretudo a partir de terça-feira, 23.

Semana do Natal em Brusque

De acordo com os dados mais recentes, a quarta-feira, véspera de Natal, desponta como o período de maior destaque, concentrando o ápice das temperaturas, entre 35ºC e 38ºC.

Ainda assim, conforme ressalta o profissional, os demais dias da semana também devem registrar valores elevados, frequentemente entre 30°C e 35°C.

Risco de trovoadas

Nesse contexto, o aumento do calor traz consigo outro fator de atenção.

Com efeito, cresce o risco de trovoadas típicas de verão, em geral isoladas, mas com possibilidade de episódios de maior intensidade.

A tendência, segundo Scheuer, é de que esses eventos se concentrem preferencialmente entre a tarde e a noite, intervalo do dia em que o aquecimento encontra condições mais favoráveis para a formação de instabilidades atmosféricas.

Brusque neste fim de semana

Antes do cenário térmico esperado, contudo, este fim de semana tende a seguir dentro de um padrão característico da estação.

Tanto o sábado, 20, quanto o domingo, 21, devem manter condições típicas de verão em Brusque e região, com temperaturas que, embora inferiores às projetadas para a próxima semana, ainda assim podem superar os 30°C.

Sobretudo nesses dois dias, a expectativa é de tempo favorável para atividades ao ar livre.

Por outro lado, o meteorologista adverte que a possibilidade de chuva não está totalmente descartada, especialmente entre o fim da tarde e o período noturno, bem como em intervalos entre a madrugada e o amanhecer.

Monitoramento constante

Por fim, Scheuer enfatiza que todas as projeções se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos disponíveis.

Nesse sentido, ele ressalta que a previsão do tempo permanece sujeita a ajustes, conforme novas informações são incorporadas aos simuladores atmosféricos.

O acompanhamento seguirá sendo feito de forma contínua, com a divulgação de dados atualizados sempre que necessário, a fim de manter a população de Brusque e região devidamente informada.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

