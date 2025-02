Tweet no Twitter

Após o alívio momentâneo das temperaturas escaldantes de fevereiro, que trouxeram um rigoroso desconforto térmico aos moradores de Brusque e região, o calor promete voltar a ganhar força.

A partir desta quinta-feira, 20, os termômetros devem novamente ultrapassar os 30°C, marcando o retorno do clima abafado, embora sem o extremo sufoco, que gerou tantas reclamações ao longo deste mês de fevereiro.

A previsão indica que esse padrão, típico de verão, deve se estender até o fim de semana, sob o predomínio maior do tempo seco e possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e noite.

Esses episódios, comuns nesta época do ano, podem ocorrer de forma irregular e variam conforme a intensidade da instabilidade atmosférica.

O especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, divulgou um boletim detalhado com informações importantes sobre este tema.

A análise completa, emitida pelo profissional, pode ser conferida logo após a foto.

Retorno do calor

*Boletim: Climaterra >>

A previsão do tempo para esta quinta-feira indica o retorno do calor, com temperaturas que podem novamente superar os 30°C em Brusque e região.

No entanto, aquele abafamento extremo, que gerou tantas queixas recentemente, não deve se repetir com a mesma intensidade, já que os termômetros tendem a ficar abaixo dos 34°C ao longo do dia.

Calor e o risco de chuva

Para quem planeja atividades ao ar livre, as condições para esta quinta-feira se mostram favoráveis em Brusque e região.

O sol sinaliza marcar presença sobre as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, intercalado por variações de nebulosidade.

Apesar disso, não se descarta a possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite, características do verão, embora tendem a ser eventos pontuais.

Calor segue, mas sem extremos

Olhando para os próximos dias, entre sexta-feira e domingo, o cenário atmosférico deve se manter estável em Brusque e toda a região.

O calor segue predominando, com temperaturas que podem ultrapassar os 30°C, mas sem atingir picos extremos.

O sol tende a continuar aparecendo entre variação de nuvens, mantendo os padrões típicos da estação.

Quem tem compromissos externos programados, pode contar com boas condições climáticas, embora o risco de chuvas isoladas e trovoadas eventuais não esteja totalmente descartado.

Considerações finais

Seguimos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos, lembrando que as previsões podem sofrer ajustes conforme novos dados forem incorporados.

Manteremos, pois, os leitores desta renomada coluna sempre informados, com as previsões mais recentes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A apuração também apresenta os registros de chuva entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Apenas leves chuviscos foram registrados em alguns pontos isolados.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quinta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

