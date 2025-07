O amanhecer deste domingo, 20, voltou a registrar baixas temperaturas em Brusque, mantendo o padrão típico do frio do inverno que tem prevalecido ao longo de julho.

Além disso, o período também vem sendo marcado pela escassez de chuva. O mês caminha para seu vigésimo dia acumulando apenas 6,4 milímetros, conforme dados apurados pelas estações meteorológicas de Ciro Groh.

Frio noturno persiste

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o frio noturno ainda deve marcar presença no início da próxima semana.

A madrugada de segunda-feira, 21, promete seguir fria, com mínimas próximas dos 10°C ao amanhecer em Brusque e em outras cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Frio recua

Contudo, a partir de terça-feira, 22, os termômetros tendem a indicar uma elevação gradual nos valores, sobretudo durante as noites, explica.

Ainda assim, o especialista ressalta que o frio não se afasta completamente.

Diante disso, as temperaturas mínimas noturnas prometem uma oscilação entre 12°C e 15°C, enquanto as máximas podem se aproximar dos 25°C no período da tarde, proporcionando sensação térmica diurna agradável.

Chuva longe de Brusque

Em relação à chuva, a previsão indica que a condição de tempo seco deve então predominar nesta sequência de julho.

Segundo Puchalski, a umidade ainda se mantém distante de Brusque e região, o que contribui para a continuidade desse cenário no decorrer da próxima semana.

Há, no entanto, uma sinalização de instabilidade atmosférica entre quinta-feira, 24, e sexta-feira, 25, caso os modelos meteorológicos mantenham a tendência atual.

Mesmo assim, o meteorologista reforça que este indicativo ainda depende de confirmação e deve ser acompanhado de perto nos próximos dias.

Monitoramento

Puchalski destaca a importância de consultar os boletins meteorológicos diariamente, já que os simuladores atmosféricos passam por atualizações constantes e podem indicar mudanças mais próximas das datas previstas.

O frio na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste domingo despontou nos diferentes cenários descritos; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

