A previsão do tempo, direcionada para Brusque e região, aponta variações climáticas significativas ao longo deste fim de semana que se aproxima.

Após um início de sexta-feira, 20, ainda instável, o sol deve então retornar gradualmente no decorrer da tarde, antecipando um sábado, 21, de tempo firme.

No entanto, novas mudanças são esperadas a partir do fim do domingo, 22, antecedendo a chegada de uma massa de ar polar, que poderá trazer o frio mais intenso do ano.

O meteorologista Leandro Puchalski preparou um boletim detalhado, com projeções para cada etapa deste período.

Confira a nota completa do especialista logo após a imagem, que acompanha esta publicação.

Brusque na sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Recomendamos atenção aos moradores de Brusque e região, que têm planos de atividades ao ar livre nesta sexta-feira.

A previsão aponta risco de chuvas isoladas, sobretudo durante a manhã, intercaladas por períodos de melhoria. Por isso, é importante considerar essas variações para evitar contratempos.

Ainda assim, há expectativa de que o tempo comece a melhorar gradualmente ao longo da tarde.

A presença do sol entre nuvens deverá marcar o encerramento do dia com tempo seco em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Essa condição estável, pois, tende a se prolongar até o dia seguinte, antecipando um cenário favorável às práticas externas, sob a presença do sol e tempo firme.

Brusque no sábado

No sábado, tanto Brusque quanto os demais municípios da região devem experimentar um dia predominantemente seco, com temperaturas agradáveis.

As máximas devem variar entre 23°C e 26°C, sob influência de uma massa de ar mais seco que atua sobre o estado catarinense.

Brusque no domingo

Já no domingo, o tempo segue firme durante a manhã e parte da tarde. No entanto, os dados meteorológicos indicam aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia.

Com isso, a partir do entardecer, há possibilidade de novas áreas de instabilidade atuarem sobre a região brusquense, trazendo chuva entre o início da noite e a madrugada seguinte, antecipando uma transição mais ampla.

Frio intenso à vista

Diante disso, parte da segunda-feira ainda deve ser marcada pelo tempo instável.

Contudo, no decorrer da tarde, o tempo tende a voltar a se firmar, com a entrada do ar seco e, na retaguarda, uma queda expressiva nas temperaturas.

Na sequência da próxima semana, uma forte massa de ar polar deve avançar sobre o Sul do Brasil, atingindo também a região de Brusque.

Entre a noite de segunda-feira e as madrugadas de terça-feira e quarta-feira, os termômetros podem registrar mínimas abaixo dos 5°C em diversos pontos da região, configurando o episódio de frio mais intenso do ano até o momento.

Monitoramento

Diante desse cenário, reforçamos a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão do tempo.

Os modelos estão sujeitos a ajustes, à medida que novos dados são incorporados, e seguimos monitorando a situação para fornecer informações precisas e atualizadas sempre que necessário.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

