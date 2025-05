Os moradores de Brusque e região devem se preparar para uma mudança nas condições do tempo e dos termômetros, por conta da chegada de uma frente fria, prevista para cruzar o Vale do Itajaí Mirim na noite desta terça-feira, 20.

Este sistema frontal promete trazer consigo uma prévia do inverno, marcado por um padrão de chuvas mais frequentes e uma queda na sensação térmica para o decorrer da semana.

Dessa forma, o cenário climático à vista exigirá que os brusquenses resgatem os casacos dos armários e mantenham seus guarda-chuvas por perto, antecipando um período de maior instabilidade.

Para detalhar esta introdução, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, emitiu um boletim com informações cruciais sobre o que esperar nos próximos dias.

A análise completa de Coutinho oferece um panorama ainda mais claro das mudanças que se aproximam. Acompanhe a nota, na íntegra, logo após a foto.

Brusque nesta terça-feira

Iniciamos nosso boletim com informações específicas para Brusque e região, direcionadas a esta terça-feira.

A previsão ainda indica um tempo predominantemente seco durante a maior parte do dia, com o sol aparecendo entre a variação de nuvens.

Contudo, a tendência aponta para o aumento da nebulosidade no decorrer da tarde, sendo um prenúncio da aproximação da frente fria, que deve atravessar o Vale do Itajaí-Mirim ao longo da noite em direção à madrugada seguinte.

Consequentemente, este sistema meteorológico trará consigo o aumento do risco de chuva e, em sua retaguarda, um declínio nas temperaturas, que ditará as condições dos termômetros no restante da semana.

Brusque na quarta-feira

Na quarta-feira, Brusque e região devem permanecer sob um clima instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

O ponto central da mudança climática reside nas temperaturas diurnas, que dificilmente ultrapassarão os 20°C.

A expectativa é que permaneçam abaixo deste patamar na maioria das cidades, provocando, assim, uma baixa sensação térmica, que irá demandar o uso de agasalhos em tempo integral.

Frio úmido persiste

É importante ressaltar que a segunda metade desta semana seguirá este padrão de frio úmido em Brusque e região, mantendo a necessidade do uso de vestimentas mais quentes ao longo dos dias.

Adicionalmente, torna-se prudente manter os guarda-chuvas sempre à mão, visto que a instabilidade persistirá.

Este quadro atmosférico instável, pois, deve se estender, pelo menos, até o próximo sábado, mantendo assim o risco de chuva a qualquer hora.

Caso as temperaturas venham a exceder os 20°C, não se espera que seja por uma margem significativa.

Considerações finais

Em síntese, a frente fria à vista tende a transformar o panorama do tempo em Brusque e região para o decorrer da semana.

Dessa forma, o retorno do uso de casacos e a prudência de manter os guarda-chuvas sempre por perto se tornam necessários, visto que o sistema frontal abrirá caminho para chuvas mais frequentes.

Monitoramento

Estas são as informações que temos para o momento, considerando então as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Lembramos sempre a importância de acompanhar a previsão de forma diária, pois os modelos estão sujeitos a constantes alterações, à medida que novas informações são incorporadas.

Seguiremos monitorando a situação e trazendo informações relevantes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

