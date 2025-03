O outono teve início oficialmente na manhã desta quinta-feira, 20, às 6h01, pelo horário de Brasília. A nova estação já trouxe um amanhecer bem ameno para Brusque, quando os termômetros marcaram 15,2°C no bairro Santa Luzia.

Esse padrão climático outonal, no entanto, não se restringiu apenas ao município brusquense.

Em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, as primeiras horas do dia foram ainda mais frias, com registros baixando à marca de 10°C.

Um exemplo marcante ocorreu na comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os moradores que saíram cedo de casa precisaram recorrer a agasalhos para enfrentar os 10,0°C registrados.

Outono começa seco

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, os primeiros dias da nova estação devem ser marcados por tempo em Brusque e região, com predomínio de sol intercalado por variação de nuvens.

O especialista destaca que essa estabilidade atmosférica já se manifesta nesta quinta-feira e tende a se prolongar até, pelo menos, o fim de semana.

Temperaturas típicas de outono

Conforme Puchalski, no decorrer dos próximos dias, as madrugadas seguirão amenas, com mínimas oscilando entre 10°C e 17°C por entre as cidades localizadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Durante as tardes, haverá um discreto aquecimento, podendo levar as temperaturas a se aproximarem dos 30°C, sem ultrapassar esse valor de maneira expressiva.

Esse comportamento térmico diurno então remete a um calor moderado, característico do início do outono, explica o profissional.

Quanto ao risco de chuva, Puchalski não descarta totalmente a possibilidade de precipitações.

No entanto, ele ressalta que, caso ocorram, serão eventos pontuais e isolados, restritos ao período noturno e manifestando-se apenas na forma de garoa ou chuvisco esparso.

Porém, o meteorologista enfatiza que a probabilidade de chuva é baixa.

Atividades externas favorecidas

Diante desse cenário, os moradores de Brusque e região podem contar com um período propício para atividades ao ar livre entre esta quinta-feira e domingo, 23, sob um clima tipicamente de outono.

Puchalski reforça, pois, a importância de acompanhar as previsões meteorológicas diariamente, já que atualizações nos modelos podem trazer ajustes na tendência climática.

Início do outono na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento do início oficial do outono na madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Agradecemos a participação dos leitores e compartilhamos agora as expressivas fotografias enviadas por eles.

Estas imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas.

Convidamos você a contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.

