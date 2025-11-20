Novembro avança em Brusque sem apresentar a sequência de calor que costuma marcar o aquecimento progressivo desta época do ano. Embora a cidade tenha registrado 36°C no dia 5, o episódio foi isolado.

Desde então, nenhuma marca voltou a superar os 30°C — comportamento pouco usual às portas do verão, quando esse patamar costuma ser ultrapassado com maior frequência.

As madrugadas, por sua vez, vêm se mantendo amenas. No amanhecer de 11 de novembro, inclusive, os termômetros marcaram 9,7°C, valor mais associado ao início do inverno do que ao período de transição entre primavera e verão.

O regime de chuvas, contudo, segue dentro da média histórica. Até esta quinta-feira, 20, os acumulados na cidade giram em torno de 100 mm, volume compatível com o esperado para o mês.

Calor intenso fora da previsão

Para os moradores à espera de dias mais quentes, as perspectivas não apontam grandes mudanças.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, Brusque até pode registrar algum episódio de calor até o fim de novembro, mas nada que se destaque pela intensidade.

As madrugadas devem continuar relativamente amenas, com mínimas próximas ou abaixo de 20°C, o que reduz a possibilidade de desconforto provocado pelo abafamento noturno, comum nesta época do ano.

Onde fará mais calor?

Ainda conforme Puchalski, o calor mais expressivo deve se concentrar no Oeste catarinense.

No Leste do estado, onde está inserido o Vale do Itajaí-Mirim, a elevação das temperaturas tende a ocorrer de forma mais discreta, sem alcançar valores excessivamente elevados.

Quanto às chuvas, a projeção do meteorologista para Brusque indica volumes dentro da normalidade climatológica, sem expectativa de precipitações capazes de elevar o acumulado mensal além do patamar histórico.

Previsão até o fim de semana

Para esta quinta-feira, o tempo seco deve predominar em Brusque e região, favorecendo atividades ao ar livre, antecipa Puchalski.

A condição, inclusive, tende a se manter na sexta-feira, 21, e ao longo de parte do sábado, 22, conforme a análise oficial.

No entanto, durante o fim de semana, uma frente fria deve avançar pelo Vale do Itajaí-Mirim, trazendo novamente instabilidade para Brusque e arredores, acrescenta o especialista.

Calor, chuva e frio sob monitoramento

Puchalski ressalta, pois, que as informações se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos e lembra que as projeções podem sofrer ajustes à medida que novos dados são incorporados.

Ele afirma, pois, que seguirá monitorando as condições para fornecer atualizações sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

