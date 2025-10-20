Após marcar 11,2°C ao amanhecer de domingo, 19, Brusque voltou a apresentar queda nas temperaturas no decorrer da madrugada desta segunda-feira, 20.

Nas primeiras horas do dia, os termômetros chegaram a 10,3°C em bairros como o Limeira Alta, onde foi observada a menor temperatura do município.

O cenário, pois, contrasta com o comportamento climático habitual para outubro, mês que já deveria refletir o avanço da primavera.

Frio pela região

Com efeito, o começo desta semana surpreendeu pela persistência do frio em toda a região, com destaque para os municípios situados em áreas mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse contexto, cidades como Vidal Ramos chegaram a registrar mínimas de 4,3°C, remetendo a padrões térmicos mais comuns nos meses de inverno, como julho.

Mais adiante, está disponível a relação completa das temperaturas mínimas desta segunda-feira, registradas então por toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Antes disso, a previsão do tempo detalhada pode ser consultada logo após a imagem.

Brusque nesta segunda-feira

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, quem pretende realizar atividades ao ar livre neste início de semana em Brusque e região encontrará condições favoráveis, tanto nesta segunda-feira quanto na terça-feira.

Especialmente nesses dois dias, o tempo deve apresentar variação de nuvens, com presença mais frequente de sol ao longo do período.

Contudo, o especialista não descarta por completo a possibilidade de chuvisco ou garoa isolada.

Portanto, quem tem atividades externas de média a longa duração, que dependem de tempo seco de forma contínua, deve permanecer atento às condições atmosféricas, a fim de evitar contratempos.

Isso se deve, pois, à atuação da umidade marítima, transportada pelos ventos que sopram do oceano em direção ao continente, favorecendo o avanço de nebulosidade até a região de Brusque, explica o profissional.

Ainda conforme Scheuer, as temperaturas da tarde desta segunda-feira não devem ultrapassar significativamente a marca dos 22°C, contribuindo para uma sensação térmica agradável.

Frio noturno segue em Brusque

Já a madrugada seguinte promete ser novamente fria, com mínimas próximas de 10°C em Brusque e até inferiores em municípios de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, antecipa Scheuer.

Por conseguinte, a terça-feira também deve amanhecer com clima relativamente frio, considerando a época do ano.

Assim como ocorreu na segunda-feira, o dia seguinte não apresenta perspectiva de aquecimento expressivo, com máximas previstas entre 22°C e 23°C, segundo o meteorologista.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Descubra um lugar de Botuverá onde tradição e natureza então se encontram

2. Jardim de estátuas então se torna cartão de visita em bairro de Brusque

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta aborda agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, estão expostas as temperaturas mínimas observadas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Os dados chamam atenção pela intensidade do frio para esta época do ano, com destaque absoluto para os 4,3°C registrados em Vidal Ramos.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não houve registro de chuva, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 18

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK