Este sábado, 20, começou diante da previsão indicando condições favoráveis aos moradores de Brusque e região, que têm planos de atividades externas programadas.

Nesse contexto, o sol deve aparecer entre nuvens, com destaque para o aquecimento nos termômetros, sinalizando até superar os 30 °C na cidade.

No entanto, essa condição estável antecede a chegada de uma frente fria, cujo deslocamento já ocorre pelo Sul do Brasil.

Os detalhes que sustentam a síntese apresentada acima encontram-se no boletim emitido pela Climaterra.

Sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, o conteúdo completo está disponível imediatamente após a imagem que acompanha esta publicação.

Brusque neste sábado

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim com a previsão do tempo para este sábado, direcionada a Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí Mirim.

Diante disso, as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos indicam tempo firme, sob a presença de sol entre nuvens, com destaque para os termômetros.

Com efeito, antecipamos aquecimento ao longo do dia, sob expectativa de máximas podendo superar os 30 °C em diversos pontos da cidade e região.

O risco de chuva tende a permanecer baixo. Ainda assim, embora a condição seja mínima, não descartamos a possibilidade de alguma instabilidade muito localizada à noite.

Brusque no domingo

Avançando para o domingo, indicamos mudança nas condições atmosféricas em função da aproximação de uma frente fria, que, por sinal, já avança pelo território gaúcho neste sábado.

A expectativa, portanto, é que o referido sistema alcance o Vale do Itajaí Mirim, influenciando o tempo na região.

Pela manhã, o céu tende a apresentar maior cobertura de nuvens, limitando as aberturas de sol e, por consequência, reduzindo o potencial maior de aquecimento.

Ainda assim, as temperaturas devem subir de forma discreta ao longo do dia, sem alcançar os níveis registrados no sábado.

A partir da tarde, destacamos o incremento das instabilidades.

Por consequência, há previsão de pancadas de chuva, algumas acompanhadas de trovoadas, com possibilidade de episódios fortes em pontos isolados.

Brusque na segunda-feira

Para a segunda-feira, mantemos a previsão de tempo instável em Brusque e região. O céu deve então permanecer encoberto, com chuva a qualquer momento.

No entanto, há indicativos de melhora gradual ao longo do período diurno.

Seguimos monitorando os dados e reforçamos que este cenário poderá sofrer ajustes, conforme novas atualizações forem incorporadas aos modelos meteorológicos.

Encerramos este boletim, pois, recomendando atenção às atualizações, especialmente em relação à instabilidade prevista para o domingo e início da semana.

*Com informações: Climaterra

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Guabiruba então esconde jardim onde flores premiadas brilham com história

2. Costelaço do Grêmio então reúne motorhomes, multidão e 800 kg de carne em Botuverá

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

Deslise para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 20

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK