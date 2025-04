A semana promete começar sob o domínio da umidade do mar em Brusque e região, sinalizando um feriado de Tiradentes sob o predomínio de nuvens nesta segunda-feira, 21.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, apesar do cenário de nebulosidade previsto, o tempo deve permanecer seco na maior parte do dia, favorecendo as práticas externas.

No entanto, o especialista não descarta a possibilidade de chuva fraca e isolada, especialmente entre o fim da tarde em direção à noite.

Brusque na semana

Segundo Puchalski, a influência marítima seguirá atuando sobre o Vale do Itajaí-Mirim nos próximos dias, limitando aberturas mais prolongadas de sol.

Apesar disso, o risco de chuva permanece baixo, com volumes reduzidos até, pelo menos, a quarta-feira, 23.

Brusque na quinta-feira

Contudo, de acordo com Puchalski, a quinta-feira, 24, merece vigilância em Brusque e região.

Isso porque os modelos meteorológicos analisados pelo especialista apontam para uma mudança no padrão, indicando a possibilidade de chuva expressiva no município brusquense e arredores.

Ainda que os volumes mais elevados não estejam confirmados, eles já surgem nas projeções de médio prazo.

Por se tratar de uma previsão mais avançada, Puchalski pondera que novas atualizações podem alterar esse cenário até lá, mas reforça que é prudente acompanhar o desenrolar da tendência ao longo da semana.

De modo geral, com exceção da quinta-feira, o restante dos dias da semana tende a apresentar condições predominantemente estáveis, com eventuais registros de instabilidade fraca e localizada, sobretudo entre o fim da tarde e a noite.

Temperaturas em Brusque e região

Ainda conforme a nota de Puchalski, as madrugadas seguem com clima ameno, registrando mínimas que podem ficar abaixo dos 15 °C em Brusque, especialmente nas áreas mais afastadas das áreas urbanas.

Em municípios de maior altitude na região, os termômetros têm potencial para marcar valores ainda mais baixos no decorrer da semana.

Durante as tardes, o aquecimento tende a ocorrer de forma discreta.

Embora as máximas possam ultrapassar os 25 °C em determinados momentos, a tendência, segundo o especialista, é que esse padrão térmico se mantenha contido e típico do outono.

O meteorologista segue acompanhando a evolução dos dados e reforça que novas informações poderão ser divulgadas, conforme os modelos forem atualizados ao longo da semana.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

