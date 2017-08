Registramos com pesar o falecimento de:

JOÃO DE FARIA, 69

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Será sepultado nesta terça-feira, 22, às 9h, no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa três filhos e dois netos.

IRENE SCHAEFER, 74

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia em Guabiruba. Foi sepultada no cemitério

de Guabiruba. Deixa familiares e amigos consternados.