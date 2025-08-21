Os moradores de Brusque devem ficar atentos à previsão para o fim de semana — especialmente em relação às temperaturas, que prometem oscilar de forma acentuada em um curto intervalo de tempo.

Com efeito, o município terá pela frente um breve período de aquecimento, sobretudo no sábado, 23, quando as máximas podem oscilar em torno de 30 °C, cenário apontado pelo meteorologista Leandro Puchalski.

Porém, esse aumento será sucedido por uma queda brusca já no domingo, 24, com temperaturas diurnas variando entre 16 °C e 17 °C e sensação térmica reduzida, conforme antecipa o especialista

“Se esse choque térmico se confirmar, a população de toda a região brusquense passará de roupas leves no sábado para os casacos no domingo”, ressalta então o responsável pela análise.

Tempo seco em Brusque

Contudo, no período que antecede a transição, o profissional prevê condições climáticas favoráveis às atividades ao ar livre em todo o Vale do Itajaí-Mirim, diante da presença de tempo firme.

Somado a isso, já a partir desta quinta-feira, 21, as temperaturas diurnas devem entrar em trajetória de elevação gradual, podendo alcançar um patamar de 25 °C.

Já na sexta-feira, 22, os termômetros tendem a superar essa marca , em uma clara antecipação ao pico de aquecimento esperado para o dia seguinte, quando as marcas podem até superar os 30°C — projeção reforçada pelo próprio Puchalski.

Brusque e a frente fria

Entretanto, ainda na noite de sábado, a aproximação de uma frente fria abre margem para provocar pancadas de chuva em Brusque e região.

Esse novo panorama, segundo o analista climático, sinaliza o início de uma mudança no padrão atmosférico, que se consolidará no domingo, quando o frio úmido deve predominar, reforçado pela possibilidade de precipitações ao longo do dia.

Monitoramento constante

Por fim, a análise técnica reforça a necessidade de acompanhar as atualizações. Isso porque os modelos meteorológicos passam por ajustes frequentes, conforme novas informações são assimiladas.

Nesse contexto, Puchalski tem reiterado a importância de atenção contínua às projeções, destacando que o cenário pode sofrer alterações.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

