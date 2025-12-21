O verão astronômico no Hemisfério Sul começa oficialmente neste domingo, 21, às 12h03, e a expectativa para Brusque indica o calor como protagonista das condições do tempo nos últimos dias de dezembro.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o novo padrão térmico tende a se impor já na semana do Natal, quando o risco de instabilidades também passa a integrar as projeções.

Calor intenso no Natal

Diante disso, a partir de terça-feira, 23, até o fim do ano, as tardes devem passar a superar os 33°C de forma frequente, alcançando até 35°C em alguns pontos monitorados do Vale do Itajaí-Mirim, explica Puchalski.

A quarta-feira, véspera de Natal, e a quinta-feira, dia da celebração, concentram as projeções mais intensas de aquecimento, com índices esperados em torno de 38°C.

Calor e risco de trovoada

O aquecimento previsto sinaliza também intensificar a formação de núcleos de instabilidades até o desfecho do mês, com risco de pancadas de chuva e trovoadas, principalmente a partir das tardes.

Calor moderado

Antes do quadro de maior desconforto térmico à vista, este domingo e a segunda-feira, 22, devem apresentar calor moderado para os padrões de verão, com picos próximos de 30°C em Brusque e região.

Nesse período, Puchalski explica que podem ocorrer chuviscos isolados à noite, favorecidos pela umidade marítima.

Monitoramento constante

Por fim, o meteorologista reforça que as projeções se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos e permanecem sujeitas a ajustes.

Ele recomenda acompanhamento diário das previsões para informações sempre atualizadas.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

