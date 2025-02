Fevereiro se encaminha para seu último fim de semana, diante da previsão meteorológica sinalizando condições favoráveis às atividades ao ar livre em Brusque e região, sob a presença do calor.

Entre esta sexta-feira, 21, e domingo, 23, o sol deve seguir aparecendo entre nuvens, mantendo o tempo firme na maior parte do período.

A projeção é do meteorologista Leandro Puchalski, que aponta também a manutenção do aquecimento, embora sem atingir patamares extremos por parte dos termômetros.

Com isso, os índices máximos devem oscilar entre 28°C e 33°C, criando um cenário propício para quem planeja aproveitar clubes aquáticos ou visitar o litoral catarinense.

Calor e instabilidades

No entanto, Puchalski faz uma ressalva, sublinhando a possibilidade de instabilidades.

O aquecimento, ao longo do período, pode favorecer a formação de pancadas isoladas de chuva, especialmente entre a tarde e a noite, atingindo pontos específicos da região brusquense.

Em alguns casos, essas precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, ainda que de forma pontual e sob baixo risco.

Calor se mantém

Em resumo, o calor tende a seguir predominando em Brusque e região até pelo menos o domingo, mas sem alcançar os picos já registrados ao longo de fevereiro.

O meteorologista reforça que projeções climáticas, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes conforme novos dados são incorporados aos modelos.

“Seguiremos monitorando e trazendo atualizações sempre que necessário”, finaliza Puchalski.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

