A semana inicia prometendo manter a chuva longe de Brusque até pelo menos a quarta-feira, 23, anunciando, portanto, uma condição climática favorável aos moradores que já têm compromissos externos programados nesse período.

No entanto, a partir de quinta-feira, 24, o cenário pode mudar. Há indicativos de possíveis eventos de precipitação; ainda assim, caso venham a ocorrer, tendem a ser mal distribuídos e com baixos volumes.

O meteorologista Leandro Puchalski preparou um boletim detalhado, com projeções direcionadas a todo o Vale do Itajaí-Mirim para os próximos dias de julho.

Acompanhe os detalhes completos da nota exposta, na íntegra, logo após a foto.

Chuva longe de Brusque

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Começamos este boletim estendendo as informações do tempo para além desta segunda-feira.

Para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre, antecipamos que a chuva permanecerá ausente da previsão até, pelo menos, a próxima quarta-feira.

Nesse período, o sol promete aparecer, intercalado por variação de nuvens.

É possível, inclusive, que alguma nebulosidade mais acentuada se apresente no início das manhãs, mas a tendência é que se dissipe à medida que o dia avança.

Temperaturas

Quanto às temperaturas, as madrugadas devem seguir de amenas a frias, com mínimas prometendo variar entre 10°C e 15°C.

Esses patamares podem apresentar variações para mais ou para menos, dependendo da altitude de cada cidade do Vale do Itajaí-Mirim.

As tardes, por sua vez, tendem a permanecer agradáveis, com máximas diurnas oscilando entre 21°C e 24°C, podendo eventualmente atingir os 25°C.

Possível retorno da chuva

Ao avançarmos com os prognósticos para a segunda metade da semana, os modelos, a princípio, apontam um aumento gradativo da instabilidade sobre Brusque e região a partir da próxima quinta-feira.

No entanto, não há indicativos de chuva significativa até o momento.

Caso ocorram alguns eventos pluviométricos, eles tendem a ser mal distribuídos e em baixos volumes.

Este quadro de instabilidade também pode se estender para a sexta-feira, que sinaliza uma variação maior de nuvens, sem descartar a possibilidade de algum evento isolado de precipitação.

Quanto aos termômetros, a tendência geral, pois, mantém a ausência de frio extremo, seguindo a variação já detalhada para a primeira metade desta semana.

Monitoramento

É fundamental lembrar que toda projeção, principalmente as de médio e longo prazo, está sujeita a mudanças à medida que novas informações são incorporadas aos modelos.

Portanto, recomendamos acompanhar as informações diariamente para se manter atualizado. Seguiremos monitorando e traremos informações pertinentes sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira arrastando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK