Os moradores de Brusque devem se preparar para uma redução marcante no padrão dos termômetros, prometendo assim reforçar o frio nesta sequência do mês de junho.

Com isso, a partir do início da próxima semana, o Vale do Itajaí-Mirim tende a experimentar as madrugadas mais geladas de 2024, até o momento.

O frio à vista

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, uma massa de ar polar de forte intensidade está em deslocamento rumo ao Sul do Brasil e deve atingir Santa Catarina entre terça-feira, 24, e quarta-feira, 25.

Conforme o profissional, o pico da intensidade deve ocorrer no amanhecer de quarta-feira, com possibilidade de mínimas em torno de 0°C a 5°C no município.

Além das baixas temperaturas noturnas, Coutinho ressalta que mesmo durante a tarde, os valores devem permanecer amenos, com máximas não passando da casa dos 20°C.

Apesar da presença do sol, o ar gelado e seco deve garantir uma sensação de frio constante, principalmente em locais à sombra ou com maior circulação de vento.

Antes do frio intenso

Antes disso, no entanto, o fim de semana reserva um panorama de transição.

Este sábado, 21, será marcado por tempo seco e amplamente ensolarado, com temperaturas agradáveis à tarde, oscilando entre 22°C e 23°C, segundo estimativas do especialista.

O domingo, 22, por sua vez, ainda sinaliza apresentar tempo firme na maior parte do dia, mas pode terminar com o retorno da chuva, em função da aproximação de uma frente fria.

Esse sistema deve provocar instabilidades entre a noite de domingo e a madrugada seguinte, não descartando possíveis trovoadas.

A tendência, contudo, é de que o tempo comece a melhorar de forma gradativa ao longo da segunda-feira, abrindo caminho para a entrada da massa polar, que trará o declínio acentuado nas temperaturas já a partir da noite.

Monitoramento do frio à vista

A Climaterra reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes, conforme novos dados são incorporados.

Coutinho afirma, pois, que segue monitorando a evolução do cenário climático e trará novas informações sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer deste sábado, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

