A semana avança para esta terça-feira, 21, prometendo a manutenção das condições climáticas favoráveis às atividades ao ar livre, previstas para Brusque e todo o Vale do Itajaí.

O tempo seco, que se estabeleceu na região na segunda-feira, 20, deve então se estender até a próxima quinta-feira, 23.

Após isso, há expectativa da entrada de uma frente fria, trazendo o retorno das chuvas na sexta-feira, 24. Esse sistema promete trazer, na sua retaguarda, frio intenso e abrangente.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, falou à nossa coluna sobre a síntese climática apresentada acima.

Confira o boletim a seguir, emitido por ele, onde são expostos detalhes esclarecedores que irão enriquecer seu conhecimento sobre as projeções meteorológicas.

Região de Brusque na terça-feira

*Boletim: Climaterra >>

Trazemos boas notícias aos moradores de Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí, que planejam atividades ao ar livre para esta terça-feira.

O tempo seco e ensolarado deve se manter ao longo do dia, sem previsão de chuva.

As temperaturas da tarde não devem ultrapassar os 22 a 23°C, proporcionando um ambiente extremamente agradável.

Decorrer da semana

Para aqueles ansiosos por saber até quando o tempo seco deve prevalecer em Brusque e região, informamos que as condições favoráveis às práticas externas continuarão até quinta-feira.

Portanto, planejem-se contando com essa projeção otimista.

Quanto às temperaturas, espera-se um discreto aquecimento entre quarta e quinta-feira à tarde, com picos oscilando entre 26 e 28°C. Isso se deve à aproximação de uma frente fria.

Retorno da chuva a Brusque e região

Analisando agora uma projeção mais estendida, chegamos à sexta-feira. Esse dia deve marcar o retorno da chuva à região de Brusque; no entanto, a princípio, não são esperados grandes volumes acumulados.

Essa mudança de padrão deve-se à chegada de uma frente fria, prometendo então trazer um frio intenso e abrangente, indicando o estabelecimento do clima de inverno no Vale do Itajaí e em toda Santa Catarina.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, vamos agora abordar o monitoramento das condições climáticas em Brusque e região, durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram obtidas através da rede Groh Estações.

Apresentamos, na tabela abaixo, as temperaturas mínimas registradas ao despertar do dia, que estão destacadas em vermelho para cada localidade monitorada.

Os números obtidos pelos termômetros revelam, então, o amanhecer mais frio do ano até o momento.

Além disso, a apuração indica a ausência de chuvas no período da meia-noite até as primeiras horas da manhã, conforme destacado em azul. Confira.

Região de Brusque em fotos

Para concluir esta matéria, convidamos você a contemplar os cenários deslumbrantes então enviados por nossos leitores.

Cada imagem captura o despertar desta terça-feira, revelando a singularidade de cada lugar, conforme descrito em suas respectivas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

