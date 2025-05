Após uma terça-feira, 20, marcada por sol e calor, com temperaturas chegando ao patamar de 30°C em Brusque, esta quarta-feira, 21, inicia sob uma mudança significativa nas condições climáticas.

A previsão indica a volta do tempo instável, com predominância de nuvens, possibilidade de chuva a qualquer momento e uma acentuada queda na sensação térmica.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o cenário previsto indica um dia de ‘frio úmido’, em que agasalhos e guarda-chuvas voltam a fazer parte da rotina dos moradores.

A previsão aponta céu encoberto durante praticamente todo o período, com baixa possibilidade de o sol aparecer — e, se isso ocorrer, será apenas por breves aberturas, explica o profissional.

Com a nebulosidade persistente e o ar úmido, as temperaturas dificilmente passarão dos 20°C na cidade brusquense, bem como em todo o Vale do Itajaí Mirim.

Por isso, Puchalski recomenda cautela ao planejar atividades ao ar livre, uma vez que os episódios de chuva não têm horário definido para ocorrer.

Instabilidade segue em Brusque

O meteorologista destaca ainda que esse padrão de instabilidade não se restringe à quarta-feira.

Conforme suas projeções mais recentes, a tendência é de que o tempo siga instável, pelo menos até sexta-feira, 23, mantendo o risco de precipitações e a sensação de frio.

Diante desse cenário, ele reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo, já que novas análises e dados podem modificar a tendência ao longo dos próximos dias.

“Seguiremos, pois, monitorando as condições e trazendo as informações sempre que necessário”, complementa Puchalski.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta quarta-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens então representam a singularidade do despertar da manhã desta quarta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores. Arraste para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 7

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

