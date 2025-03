A previsão do tempo, direcionada para Brusque e região, válida para o fim de semana que se aproxima, sinaliza condições amplamente favoráveis para atividades ao ar livre.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o sol deve marcar presença entre nuvens ocasionais, criando um cenário propício e convidativo para aproveitar o ambiente externo.

Conforme Scheuer, as temperaturas tendem a se manter dentro do padrão característico do outono, com madrugadas amenas e tardes remetendo a um discreto aquecimento.

Ainda segundo o profissional, os termômetros até podem atingir a marca de 30°C, sem, no entanto, exceder significativamente essa marca.

O tempo e o risco de chuvas

Apesar do predomínio do tempo seco, o meteorologista ressalta que a possibilidade de precipitações não está totalmente descartada.

Caso ocorram chuvas, estas devem ser pontuais e isoladas, restritas à madrugada sob forma de chuviscos ou garoa.

Eventualmente, uma pancada rápida de chuva pode surgir ao fim da tarde, mas a tendência predominante, entre sexta-feira, 21, e domingo, 23, é de estabilidade atmosférica.

O tempo na próxima semana

Scheuer também antecipa que os modelos meteorológicos sinalizam, preliminarmente, uma maior frequência de chuvas na próxima semana em Brusque e região.

No entanto, ele enfatiza que essa projeção ainda requer monitoramento, uma vez que está sujeita a ajustes conforme novos dados forem incorporados.

Em suma, para os residentes das cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam aproveitar o fim de semana ao ar livre, as notícias são animadoras.

O clima outonal se revela propício para passeios e atividades externas, proporcionando momentos de lazer e bem-estar.

Ainda assim, Scheuer recomenda o acompanhamento diário das previsões meteorológicas, uma vez que as condições climáticas estão em constante evolução.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh conta com o apoio essencial de seus parceiros comerciais, que tornaram possível a realização desta matéria.

Clique nos banners abaixo para conhecer cada patrocinador, explorar seus produtos e serviços e entrar em contato.

Oferecimento:

Leia também:

1. Da tragédia à esperança: casal de Guabiruba então realiza costelaço solidário

2. Galeria – Propriedade Gianesini mostra como é morar no interior de Botuverá

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, apresentamos as belíssimas imagens capturadas por nossos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta sexta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK