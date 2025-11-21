A previsão do tempo para o fim de semana, direcionada a Brusque e região, aponta a chegada de uma frente fria, condição que promete elevar o risco de chuva, sobretudo no domingo, 23.

Nesse contexto, o cenário à vista indica instabilidade, podendo se fazer presente já entre o fim da tarde ou a noite de sábado, 22.

Antes disso, porém, esta sexta-feira, 21, ainda deve manter o padrão atmosférico seco em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Confira a análise completa no boletim elaborado pelo meteorologista Piter Scheuer, disponível logo após o banner a seguir.

Tempo sob mudanças à vista

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre neste fim de semana, devem ficar atentos às condições do tempo.

Iniciamos ressaltando que a previsão indica a aproximação de uma frente fria, projetada para avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de instabilidades já entre o fim da tarde ou a noite de sábado.

Nesse contexto, caso as projeções dos modelos se confirmem, antecipamos o retorno da chuva com a atuação do sistema frontal, que tende a estabelecer um quadro climático instável, estendendo-se especialmente para boa parte do domingo.

Com efeito, para aqueles que perguntam se o fim de semana será firme na região, a resposta não indica estabilidade contínua, pois etapas do período sinalizam maior instabilidade.

Ademais, é importante destacar que isso não significa chuva contínua. Em termos práticos, o sol pode até aparecer em alguns momentos durante a passagem da frente fria no domingo.

Ainda assim, sublinhamos aos moradores da região brusquense a necessidade de permanecer atentos às condições previstas, sobretudo aqueles envolvidos em atividades externas de média e longa duração.

Nesse contexto, a chuva poderá surgir a qualquer momento, e os simuladores não descartam até o risco de trovoadas isoladas.

O tempo nesta sexta-feira

Antes, porém, é preciso falar sobre esta sexta-feira. Em Brusque e região, o dia deve transcorrer sem risco de chuva, favorecendo diversas práticas ao ar livre.

Diante disso, o sol tende a aparecer entre nuvens, garantindo uma condição de tempo firme.

Essa estabilidade, inclusive, promete se estender até boa parte do sábado, quando já durante a tarde a tendência sinaliza aumento de nuvens, pela aproximação da frente fria.

Temperaturas

Quanto ao comportamento das temperaturas, antecipamos um aquecimento moderado entre esta sexta-feira e o sábado, com marcas possivelmente próximas dos 30°C em Brusque e região.

Por outro lado, no domingo, recomendamos que os agasalhos estejam à mão.

Isso porque os termômetros sinalizam não passar muito da casa dos 20°C, mantendo um clima predominantemente ameno ao longo do dia, sobretudo devido à maior cobertura de nuvens e ao risco de chuva.

Considerações finais

Por fim, reforçamos a importância de acompanhar a previsão diariamente, já que ajustes podem ocorrer à medida que novos dados são incorporados aos modelos.

Reiteramos que seguiremos monitorando a evolução dos prognósticos e traremos atualizações sempre que necessário, garantindo informação precisa e de interesse para Brusque e toda a região.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Missa em Brusque então reúne multidão no fim do 7º Acampamento Mirim

2. Brusquense então celebra 25 anos no turismo após superar 500 viagens

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 24

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK