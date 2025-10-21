A semana avança para esta terça-feira, 21, prometendo manter, ao menos por ora, um padrão climático relativamente calmo em Brusque.

Apesar da tendência de estabilidade parcial, a presença da umidade marítima representa uma ressalva importante, podendo ocasionar episódios pontuais de chuva.

Ainda assim, o cenário geral aponta para um perfil atmosférico uniforme, sem expectativa de tempo severo até, pelo menos, o sábado, 25 — quando uma frente fria começa a despontar no horizonte.

*Confira a previsão completa após a imagem exposta a seguir.

O tempo nesta semana

A previsão para Brusque aponta para a manutenção do tempo calmo, que deve seguir predominando ao longo da semana; no entanto, há possibilidade de precipitações localizadas.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, entre esta terça-feira e o sábado, 25, o município não deve registrar mudanças relevantes nas condições gerais do tempo.

Nesse intervalo, o sol tende a aparecer entre nuvens, com momentos de maior nebulosidade ao longo dos dias, explica o profissional.

Embora o cenário seja majoritariamente estável, há possibilidade de variações pontuais, com registros isolados de instabilidade atmosférica, ressalta.

Segundo o especialista, a circulação marítima atua como principal responsável pela condução de umidade do oceano em direção ao continente.

Nesse contexto, o referido sistema tende a favorecer a formação de nuvens e precipitações pontuais em Brusque, sobretudo em períodos de maior variação da nebulosidade.

Esses episódios, segundo o meteorologista, devem ser passageiros e de baixa intensidade, mantendo então o panorama dentro de um contexto sem indicativos de severidade climática.

O tempo e as temperaturas

No que tange os termômetros, as temperaturas devem seguir sem aquecimento expressivo.

Conforme Scheuer, as madrugadas tendem a permanecer amenas, com mínimas variando entre 10°C e 18°C, conforme a altitude de cada município do Vale do Itajaí-Mirim.

As tardes, por sua vez, devem seguir sem aquecimento expressivo em Brusque e região.

Ainda que os termômetros ultrapassem os 25°C em determinados momentos, a tendência é que as máximas permaneçam dentro de um patamar térmico abaixo do habitual para o mês de outubro.

Frente fria à vista

A partir de domingo, 26, os dados mais recentes apontam para o avanço de uma frente fria sobre a região de Brusque, com potencial para alterar o padrão climático observado até então.

Segundo Scheuer, há indicativo de chuvas mais expressivas, com possibilidade de trovoadas e aumento da instabilidade nos últimos dias de outubro.

Ademais, as projeções estendidas aos últimos dias do mês são baseadas nos modelos atualizados na manhã desta terça-feira.

Nesse contexto, o especialista reforça que o acompanhamento diário da previsão é essencial, uma vez que os simuladores estão sujeitos a ajustes conforme novas informações são incorporadas.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta terça-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

