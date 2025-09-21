Após um sábado, 20, marcado pelo calor, com temperaturas de até 33°C em Brusque, este domingo, 21, por sua vez, não deve repetir os mesmos picos térmicos.

Embora o aquecimento ainda deva estar presente de forma moderada, a maior cobertura de nuvens já no turno da manhã tende a reduzir as aberturas de sol, com expectativa de aumento da nebulosidade ao longo do dia.

Frente fria em deslocamento

Esse cenário, pois, está associado à aproximação de uma frente fria, que já vem provocando instabilidades no Rio Grande do Sul desde o sábado.

Agora, segundo o meteorologista Piter Scheuer, o sistema promete avançar gradualmente por Santa Catarina ao longo deste domingo.

Com isso, há expectativa de que o sistema traga condições de tempo severo, à medida que se desloca pelo estado.

Num primeiro momento, as regiões do Meio-Oeste e Oeste catarinense concentram então o maior potencial para temporais intensos, conforme previsão divulgada por Scheuer.

Brusque sob alerta

Ainda que o risco seja inferior no Vale do Itajaí-Mirim, onde se localiza Brusque, os modelos mais recentes indicam que a região também deve permanecer em estado de alerta.

Isso porque o meteorologista não descarta a ocorrência de eventos severos, como chuva intensa e rajadas de vento, com possibilidade de transtornos.

Essa condição, conforme explica Scheuer, tende a se intensificar principalmente a partir do meio da tarde, estendendo-se pela noite e avançando pela madrugada e manhã da segunda-feira, 22.

Brusque na segunda-feira

Apesar disso, a expectativa do especialista aponta uma melhora gradual no decorrer da segunda-feira.

Essa tendência é favorecida pela aproximação de uma massa de ar seco, que pode contribuir para estabilizar as condições atmosféricas e permitir tempo firme à noite.

Brusque sob frio noturno

Com o afastamento do sistema de instabilidade, as madrugadas devem registrar queda nas temperaturas na sequência da semana.

Segundo Scheuer, Brusque deve registrar mínimas abaixo dos 10°C já no amanhecer de terça-feira, 23, com possibilidade de repetição nas primeiras horas da quarta-feira, 24.

Com isso, o município e região devem enfrentar duas madrugadas seguidas de frio mais intenso, reflexo direto da incursão de ar seco e frio sobre o estado catarinense, ressalta o meteorologista.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

