Após uma madrugada estrelada, marcada pela presença da lua minguante emoldurando o céu de todo o Vale do Itajaí-Mirim, esta terça-feira, 22, iniciou na presença do frio, marcando temperaturas baixas pela região.

Diante disso, os termômetros registraram os menores índices do ano até agora, reforçando o avanço do outono e a proximidade do inverno.

O frio em Brusque

Em Brusque, os moradores que precisaram sair cedo de casa tiveram que se agasalhar muito bem, especialmente em bairros como Santa Luzia e Limeira Alta, onde as mínimas chegaram a 12 °C.

O frio pela região

Em cidades de maior altitude da região, o ar gelado se intensificou ainda mais.

Em Vidal Ramos, por exemplo, os residentes da comunidade de Fazenda Rio Bonito amanheceram com temperaturas na casa dos 7 °C.

Assim, logo após o romper da aurora, o frio característico desta parte alta do município vidalense se revelou de forma marcante.

Com o sol brilhando desde cedo, a previsão aponta para uma terça-feira de tempo estável e sem qualquer expectativa de chuva para Brusque e região.

Números do frio

Mais adiante, após os anúncios, você poderá conferir o boletim completo preparado pela meteorologista do AlertaBlu, Tatiane Martins.

Antes disso, confira agora a relação detalhada das temperaturas mínimas registradas em todo o Vale do Itajaí-Mirim neste amanhecer de 22 de abril.

O levantamento também destaca a ausência de chuva entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, reforçando a estabilidade climática observada ao longo desse período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Previsão após anúncios

O apoio dos parceiros comerciais do Blog Ciro Groh tornou possível a elaboração de mais esta pauta que chega até você.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então descubra tudo o que cada um oferece em produtos e serviços.

Oferecimento:

Leia também:

1. Fé traduzida em cliques: veja como Brusque viveu a Sexta-feira Santa

2. Brusque vista do alto: drone então revela detalhes pouco vistos da nova Beira Rio

Previsão para a terça-feira

A matéria de hoje prossegue com informações detalhadas sobre a previsão do tempo para Brusque e região, então fornecidas pela meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu.

Segundo a nota emitida por ela, esta terça-feira será marcada pela estabilidade atmosférica, com predomínio de tempo seco e variação ocasional de nuvens ao longo do dia.

A temperatura deve permanecer dentro de um padrão agradável, com máximas não muito distantes dos 25 °C, típicas de um outono equilibrado.

Tempo segue seco

Na quarta-feira, 23, a tendência de tempo firme continua, antecipa Tatiane.

A ausência de chuva então favorecerá atividades ao ar livre, com madrugada ainda amena e tarde ligeiramente mais aquecida.

As condições climáticas à vista, portanto, permanecem estáveis, sem alterações significativas previstas até então.

Retorno da chuva

Entretanto, a quinta-feira, 24, exige atenção. De acordo com a meteorologista, o retorno da instabilidade poderá trazer chuvas a qualquer momento do dia, com possibilidade de episódios de maior intensidade em determinados períodos.

Com isso, acumulados expressivos em curto intervalo de tempo não estão descartados.

A profissional do AlertaBlu reforça seu monitoramento e ressalta que, como todo modelo de previsão, ajustes podem ocorrer conforme novas atualizações forem disponibilizadas.

Fotos dos leitores

A conclusão desta pauta apresenta as fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens registram a particularidade do despertar da manhã desta terça-feira nos locais identificados nas legendas, oferecendo a oportunidade de contemplar estes momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 23

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK