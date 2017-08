Registramos com pesar o falecimento de:

ANTONIO DE OLIVEIRA (POPULAR: NICO OLIVEIRA), 97

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Bateas. Será sepultado hoje,

às 10h, no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa 11 filhos, 21 netos e 13

bisnetos.