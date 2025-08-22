Os moradores de Brusque e região devem se preparar para um fim de semana de contrastes climáticos — sobretudo no que tange aos termômetros.

Depois de uma elevação inicial nas temperaturas, que tende a se intensificar já nesta sexta-feira, 22, o cenário promete seu ápice no sábado, 23, com potencial para alcançar ou até superar os 30 °C.

Na sequência, uma frente fria começa a despontar sobre Santa Catarina, sinalizando então uma mudança expressiva nas condições atmosféricas.

Os desdobramentos desse contraste de temperaturas previsto para Brusque e demais áreas do Vale do Itajaí-Mirim, estão destacados no boletim do meteorologista Piter Scheuer.

Acompanhe a nota completa, emitida pelo especialista, logo após a imagem.

Brusque antes das mudanças

*Boletim: Piter Scheuer >>

Os moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí-Mirim devem se preparar para um fim de semana marcado por contrastes térmicos.

Antes disso, nesta sexta-feira, o tempo seco e o aquecimento gradual prometem favorecer as atividades ao ar livre, com temperaturas já sinalizando exceder os 25 °C, podendo atingir picos de até 28 °C.

Com efeito, o ápice dessa elevação térmica está previsto para o sábado, quando os termômetros podem alcançar ou até mesmo superar os 30 °C.

Frente fria em Brusque

No entanto, esse cenário promete mudar com a aproximação de uma frente fria em deslocamento por Santa Catarina.

De acordo com os modelos mais recentes, sua chegada à região de Brusque deve ser precedida por aumento de nuvens já na tarde de sábado, com previsão de avanço do sistema durante a noite.

Não descartamos, inclusive, a ocorrência de alguns eventos de chuva nesse período.

Com a passagem desse sistema frontal, o domingo será marcado por uma queda acentuada nas temperaturas, em contraste ao dia anterior.

Os valores máximos não devem ultrapassar os 18 °C, configurando um choque térmico em menos de 24 horas.

Além do retorno da sensação de frio, há risco de chuva ao longo do período, sem horário definido para ocorrência.

A presença de nuvens será predominante, e o sol, se aparecer, será de forma breve e pontual.

Monitoramento constante

Recomendo atenção com as atualizações meteorológicas, pois os modelos estão sujeitos a ajustes conforme novas informações são incorporadas.

Seguiremos, pois, monitorando e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

