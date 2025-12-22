Os moradores de Brusque e região iniciam a semana do Natal diante do calor assumindo o papel de protagonista nas leituras da previsão do tempo.

Nesse contexto, os próximos dias apontam elevação gradual das temperaturas, sinalizando ambiente favorável ao desenvolvimento de instabilidades e exigindo um quadro de maior atenção.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim detalhado a respeito do cenário sintetizado acima.

A íntegra da nota, com todas as orientações do profissional, está disponível logo após o banner.

Calor em destaque

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A semana do Natal em Brusque e em todo o Vale do Itajaí-Mirim projeta um cenário típico de verão, com o calor no centro das condições atmosféricas.

Como consequência, a possibilidade de trovoadas e até de episódios mais intensos de instabilidade passa a integrar o panorama, sobretudo a partir de quinta-feira.

Calor em ascensão

Antes disso, o comportamento do tempo indica uma fase de transição para um aquecimento mais expressivo entre esta segunda e a terça-feira.

Nesse intervalo, os termômetros podem avançar para patamares acima dos 33°C, enquanto o risco de chuva permanece baixo, embora não totalmente descartado.

Eventuais pancadas tendem a ser isoladas e mal distribuídas, características comuns da estação, sem configurar um padrão dominante.

Calor em alta

Na quarta-feira, o aquecimento ganha ainda mais força. Em alguns pontos de Brusque e região, as marcas podem então atingir 38 a 39°C, elevando de forma significativa o desconforto térmico.

Apesar disso, o dia ainda deve oferecer condições favoráveis para atividades ao ar livre durante boa parte do período.

Contudo, à medida que a tarde avança, o ambiente passa a favorecer o surgimento de trovoadas, com maior probabilidade entre o fim do dia e a noite, ainda sob acompanhamento, já que não há definição absoluta quanto à ocorrência.

Abafamento sob instabilidade

Com a chegada da quinta-feira, o cenário aponta para manutenção do forte abafamento, porém sob maior instabilidade.

A chuva, pois, passa a ter potencial para ocorrer em diferentes momentos, intercalada por aberturas de sol.

Nesse contexto, o risco de trovoadas e até temporais entra em um patamar de atenção para Brusque e região.

Isso não significa instabilidade contínua, mas indica um dia menos favorável para compromissos externos de média e longa duração.

Na sexta-feira, o padrão se mantém semelhante, com possibilidade de precipitação a qualquer hora, alternada com períodos de sol.

O calor segue elevado, novamente superando com folga os 30°C, reforçando a sensação de desconforto térmico e mantendo o ambiente propício à formação de instabilidades.

Monitoramento constante

Por fim, esta análise considera as atualizações mais recentes dos modelos atmosféricos.

Todas as projeções estão sujeitas a ajustes conforme novas informações forem incorporadas, razão pela qual o acompanhamento da previsão em curto prazo é fundamental.

O monitoramento segue constante, com a divulgação de novas orientações sempre que necessário, de forma prudente e com foco em manter a população bem informada.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 17

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 16

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 3

