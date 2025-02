O último fim de semana de fevereiro sinaliza manter as condições climáticas predominantemente favoráveis para atividades ao ar livre em Brusque e região, sob a influência do calor.

Tanto neste sábado, 22, quanto no domingo, 23, o sol promete seguir marcando presença, podendo até aparecer entre poucas nuvens em boa parte do período.

Enquanto isso, o aquecimento se mantém, mas sem extremos à vista, com máximas prometendo oscilar entre 28°C e 33°C, em um padrão semelhante ao já registrado na sexta-feira, 21.

No entanto, esse calor acima de 30°C tem potencial para provocar mudanças repentinas no tempo a partir da tarde.

Diante desse cenário, o meteorologista Leandro Puchalski apresenta uma análise detalhada em seu boletim, disponível na íntegra logo após a foto.

Sábado de calor

A chegada do fim de semana sempre desperta grande interesse na previsão do tempo, especialmente para quem planeja momentos de lazer.

Em Brusque e região, essa curiosidade não é diferente. Muitas pessoas têm buscado informações sobre a possibilidade de chuva, sobretudo através das nossas redes sociais.

Para aqueles que já definiram seus compromissos, as notícias para este sábado são animadoras para todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O dia será de sol entre nuvens, favorecendo passeios ao ar livre, visitas a clubes aquáticos e até deslocamentos ao litoral catarinense.

As temperaturas, por sua vez, seguirão elevadas, mas sem extremos, variando entre 28°C e 33°C, semelhante ao registrado na sexta-feira.

Calor sob risco baixo de chuva

No entanto, cabe um aviso especial para o período da tarde.

O calor pode favorecer a formação de pancadas de chuva típicas do verão, isoladas e passageiras, possivelmente acompanhadas por trovoadas, caso venha a ocorrer.

Em termos práticos, enquanto um ponto está sujeito a registrar chuva, outro nas proximidades pode então permanecer seco.

Calor segue no domingo

Para o domingo, o cenário climático será semelhante. O calor seguirá presente, com sol entre nuvens e possibilidade de chuvas localizadas a partir da tarde.

Assim, é recomendável monitorar as condições do tempo para evitar contratempos, especialmente em atividades ao ar livre.

Seguiremos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

