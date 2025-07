Os moradores de Brusque, que precisaram sair cedo nesta terça-feira, 22, tiveram que enfrentar um cenário externo típico de inverno, diante do frio abaixo de 10°C marcando as primeiras horas do dia.

Com efeito, as baixas temperaturas vieram acompanhadas de um forte nevoeiro, redesenhando o amanhecer. Para os motoristas, o cenário trouxe desafios extras.

A visibilidade reduzida exigiu atenção redobrada e paciência, especialmente no trânsito urbano, que se transformou em um verdadeiro teste de cautela.

Frio e nevoeiro visto do alto

Imagens aéreas, registradas por drone, revelam uma paisagem singular, com a neblina cobrindo grande parte de Brusque, ocultando bairros inteiros.

Acima da névoa, os topos das montanhas se destacam com nitidez, lembrando ilhas isoladas que emergem em meio ao branco da neblina.

Nesse contexto, a sequência de fotos expostas na galeria mais abaixo mostra em detalhes como a cidade amanheceu nesta terça-feira.

Mais adiante, após os anúncios, a previsão meteorológica atualizada indica o Brusque e região podem esperar na sequência da semana.

Após a projeção climática, serão apresentados os dados das temperaturas mínimas da terça-feira, registradas em Brusque e em outras cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Acompanhe a galeria de fotos a seguir >>

1 de 14

Matéria segue após anúncios

Se você está recebendo esta pauta, é porque o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Conheça cada um deles clicando nos banners abaixo — entre em contato e descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque tem frio desigual em dia de preparativos para Festa dos Motoristas

2. Guabiruba celebra 45 anos do maior grupo de idosos da cidade

Frio perde força

Segundo Ronaldo Coutinho, especialista da Climaterra, apesar do amanhecer gelado e encoberto por neblina, esta terça-feira será marcada pelo tempo seco em Brusque e região.

Sendo assim, sua projeção aponta para um cenário térmico agradável, com picos previstos entre 22°C e 24°C no período da tarde.

Para a quarta-feira, 23, a tendência se mantém, com ausência de instabilidades e condições propícias para a realização de atividades ao ar livre, explica Coutinho.

Possível retorno da chuva

Entretanto, sua projeção aponta mudanças a partir de quinta-feira, 24. Isso porque, a chegada de instabilidade pode provocar eventos de chuva em Brusque e região.

Com relação aos termômetros, a expectativa da Climaterra antecipa que o padrão térmico deva seguir estável, apresentando madrugadas amenas a frias e tardes agradáveis ao longo da semana.

Frio e chuva sob monitoramento

Por fim, Coutinho reforça que o acompanhamento diário das previsões é essencial, pois os modelos meteorológicos estão sujeitos a mudanças constantes com a incorporação de novos dados.

O monitoramento continuará ativo, sob atualizações sempre que necessário, finaliza o profissional.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta terça-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia então oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta terça-feira despontou nos diferentes cenários descritos; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 15

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK