A previsão meteorológica para este domingo, 22, indica aumento da instabilidade, com possibilidade de chuva ao longo do dia em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, algum evento de precipitação isolado pode ocorrer já no turno da manhã.

Aumento da chuva

Contudo, a tendência é de aumento gradual da instabilidade ao longo do dia, associada à nebulosidade crescente e possibilidade de chuva mais intensa entre o decorrer da tarde em direção à noite.

Inclusive, a presença de trovoadas localizadas também não está descartada, sublinha o profissional.

Segundo Puchalski, quem pretende realizar atividades ao ar livre deve redobrar a vigilância.

O predomínio de nuvens, pois, deve limitar a presença do sol ao longo do dia, o que pode comprometer compromissos externos.

Ele explica que essa condição instável então sinaliza o início da transição climática, que antecede a chegada de uma frente fria.

Chuva antecede frio intenso

Esse sistema indica a aproximação de uma intensa massa de ar polar, que deve iniciar seu ingresso no Vale do Itajaí-Mirim a partir da noite de segunda-feira, 23.

Conforme antecipa Puchalski, o início da semana ainda será marcado por umidade elevada e possibilidade de chuva a qualquer momento, sem descartar episódios pontuais de instabilidade mais acentuada.

A partir da noite de segunda-feira, no entanto, o tempo tende a se estabilizar com o avanço da massa de ar frio.

Frio mais forte do ano

Essa condição deve provocar uma queda acentuada nas temperaturas em Brusque e demais municípios do Vale do Itajaí-Mirim, com potencial para os registros mais baixos do ano até o momento.

O meteorologista destaca que as madrugadas entre terça-feira, 24, e quarta-feira, 25, devem ser bastante geladas.

Nesse período, os termômetros podem se aproximar de 0°C em Brusque e registrar temperaturas negativas em cidades de maior altitude da região.

Diante desse cenário, a orientação é que a população prepare casacos mais pesados, cachecóis, luvas e demais acessórios típicos da estação.

A tendência é de que o restante da semana mantenha o padrão de frio intenso, sob influência direta da massa polar.

Monitoramento

Puchalski reforça a importância de acompanhar as atualizações nos boletins meteorológicos, uma vez que os modelos seguem em constante revisão, à medida que novos dados são incorporados.

O profissional garante que continuará monitorando as condições e informando a população sempre que necessário.

Matéria segue após anúncios

A excelência editorial do Blog do Ciro Groh só é possível graças aos parceiros comerciais que confiam e investem neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, conheça cada um deles, entre em contato e então descubra os produtos e serviços disponíveis.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Como Brusque seria vista do topo do Senna Tower, a 500 metros de altura

2. Paróquia de Brusque então vive domingo de fé com crisma de 84 jovens

A chuva da madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste domingo despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK