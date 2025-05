Após a notável virada no tempo provocada por uma frente fria — que derrubou as temperaturas de 30°C na terça-feira, 20, para patamares inferiores aos 20°C na quarta-feira, 21 —, o frio úmido promete continuar afetando Brusque nesta quinta-feira, 22.

O mesmo sistema frontal, responsável pela queda acentuada nos termômetros, também trouxe instabilidade atmosférica.

Assim, a previsão indica que a condição favorável à chuva permanece ao longo do período, especialmente a partir do período desta tarde.

Frio com possível chuva

Conforme explica o meteorologista Leandro Puchalski, esta quinta-feira começou sem precipitação em Brusque e região, mas a presença de nuvens carregadas mantém o risco de novas ocorrências a qualquer momento.

Por isso, o especialista recomenda planejamento antecipado para quem pretende realizar atividades ao ar livre, sobretudo as de média a longa duração.

As temperaturas tendem a seguir apresentando picos abaixo dos 20°C. Com esse cenário, o uso de agasalhos em tempo integral, portanto, segue essencial.

Além disso, manter o guarda-chuva por perto continua sendo uma atitude prudente, já que o céu deve permanecer encoberto, explica o profissional.

Frio úmido segue

Ainda segundo o Puchalski, esse padrão de tempo instável, com baixa sensação térmica e umidade elevada tende a persistir até, pelo menos, o próximo sábado, 24, em Brusque e região.

Embora não se trate de uma chuva constante, o tempo não deve se firmar nos próximos dias. Momentos sob aberturas de sol até podem ocorrer, mas serão breves.

Acompanhamento

Diante desse quadro, o meteorologista recomenda então o acompanhamento frequente das atualizações climáticas.

Os modelos utilizados, pois, passam por revisões constantes, à medida que novos dados são incorporados.

Por fim, ele destaca que o monitoramento segue ativo para garantir informações atualizadas sempre que necessário.

Frio úmido em números

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também destaca os índices de chuva, registrados ao longo da quarta-feira nos campos marcados em azul.

Confira o levantamento completo dos volumes pluviométricos do dia anterior.

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quinta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 17

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

