Brusque chega a este sábado, 22, registrando a provável marca de quatro dias consecutivos sob uma condição climática de tempo seco, consolidando um período de estabilidade atmosférica neste mês de março.

No entanto, essa fase tende a ser interrompida pelo retorno de chuvas mais frequentes sobre o Vale do Itajaí-Mirim, embora sem volumes expressivos, ou precipitações contínuas.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, a partir de segunda-feira, 24, a tendência é de instabilidade maior, com pancadas irregulares se estendendo ao longo da semana.

Ainda que não sejam chuvas constantes, os índices pluviométricos deverão se distribuir de forma desigual, atingindo algumas áreas de maneira mais significativa, enquanto outras podem ser pouco impactadas.

Esse padrão reforça a necessidade de acompanhar as atualizações meteorológicas, uma vez que a variabilidade climática poderá ser sentida de maneira distinta em diferentes pontos da região, explica o especialista.

Brusque e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, Scheuer destaca que o comportamento outonal continuará predominante em Brusque e toda a região.

Sendo assim, as madrugadas seguirão amenas, enquanto as tardes poderão registrar um discreto aquecimento.

Há possibilidade, inclusive, de os termômetros alcançarem os 30°C em determinados momentos, sem, contudo, ultrapassar essa marca de forma representativa, resultando então em um calor moderado e típico do período.

Fim de semana seco em Brusque

Diante desse cenário, os moradores de Brusque e região ainda poderão aproveitar um fim de semana com condições climáticas amplamente favoráveis às atividades ao ar livre.

Porém, devem se preparar para uma reta final de março marcada pelo aumento da frequência das chuvas.

O meteorologista reforça a importância de acompanhar as previsões diariamente, já que os modelos meteorológicos são constantemente atualizados com novos dados, garantindo maior precisão nas estimativas climáticas.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

