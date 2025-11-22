A aproximação de uma frente fria deve mudar o comportamento do tempo em Brusque e região ao longo deste fim de semana.
Embora as atividades ao ar livre ainda possam ser aproveitadas entre a manhã e parte da tarde deste sábado, 22, a virada climática tende a ocorrer posteriormente.
Isso promete trazer aumento de nuvens e possibilidade de pancadas de chuva, especialmente em direção à noite. Com efeito, os guarda-chuvas voltam a ser necessários.
A principal mudança, porém, será sentida nos termômetros. Após dois dias marcados por temperaturas próximas dos 30°C, a previsão indica queda de aproximadamente 10°C em um intervalo de 24 horas.
Diante disso, o cenário deve devolver os agasalhos à rotina dos brusquenses em pleno novembro.
Esse resfriamento será mais evidente no domingo, 23, quando o sistema frontal promete comandar as condições do tempo em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
As informações completas e detalhadas sobre o que esperar do fim de semana estão reunidas no boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, exposto logo após a imagem a seguir.
Brusque neste sábado
*Boletim: Piter Scheuer >>
Iniciamos o boletim destacando que este sábado tende a manter um padrão de tempo seco em Brusque e região, sobretudo durante a manhã e parte da tarde.
Diante disso, as condições devem permanecer estáveis nesse período, favorecendo atividades ao ar livre em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
No entanto, conforme avançamos para a segunda metade do dia, a aproximação de uma frente fria sinaliza mudança no quadro atmosférico, com aumento gradual da nebulosidade.
Por conseguinte, pancadas de chuva podem ocorrer entre o fim da tarde e, especialmente, em direção à noite.
Não descartamos, inclusive, o risco de trovoadas, podendo eventualmente trazer algum evento mais forte e localizado.
Brusque no domingo
Ao avançarmos para o domingo, o dia deve exigir maior cautela de quem planeja atividades externas.
Isso porque o céu tende a permanecer nublado sobre o Vale do Itajaí-Mirim, e a instabilidade pode se manifestar a qualquer momento.
Embora alguns momentos de melhoria possam ocorrer, eventuais aberturas de sol serão breves e localizadas, exigindo atenção de quem depende de tempo firme por longos períodos.
Queda de até 10ºC em Brusque
Ademais, o comportamento térmico o domingo deve destoar do padrão esperado para esta fase da primavera.
Caso as máximas ultrapassem os 20°C em Brusque e região, isso será por pequena margem.
Portanto, a diferença entre os valores registrados na sexta-feira e no sábado — ambos próximos de 30°C — e aqueles previstos para o domingo pode representar queda de até 10°C em apenas 24 horas.
Assim, o clima tende a se manter ameno ao longo do dia, reforçando a necessidade de agasalhos em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Apesar de não se caracterizar como frio propriamente dito, trata-se de uma condição pouco condizente com o avanço da primavera em direção ao clima de verão.
Monitoramento constante
Por fim, ressaltamos a importância de acompanhar a previsão diariamente, pois os modelos atmosféricos estão sujeitos a ajustes conforme novos dados são incorporados aos simuladores.
Seguiremos monitorando a evolução das condições e traremos informações pertinentes sempre que necessário, a fim de manter a população de Brusque e região bem informada.
*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista
Pauta segue após o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. Primavera então leva Brusque aos agasalhos em pleno novembro
2. Missa em Brusque reúne multidão no fim do 7º Acampamento Mirim
O tempo na madrugada
Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.
A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Fotos dos leitores
Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.
Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã deste sábado nos diversos locais destacados nas legendas.
Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK