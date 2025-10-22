O mês de outubro tem exigido casacos e cobertores em pleno auge da primavera em Brusque, sobretudo durante as madrugadas, marcadas por frio pouco condizente com a estação.
Nesse contexto, a cidade vive um período recente que ilustra com precisão o atual comportamento térmico atípico.
No domingo, 19, os termômetros marcaram 11°C. Na segunda-feira, 20, o valor caiu para 10°C, repetindo então o mesmo índice na terça-feira, 21, nas primeiras horas do dia.
Já nesta quarta-feira, 22, a mínima foi de 13,5°C, mantendo o padrão de temperaturas contidas para a época.
Outubro frio
Com efeito, Brusque chega ao vigésimo segundo dia do mês revelando uma média parcial de 20,2°C, valor que permanece mais de 1°C abaixo da referência histórica para outubro, estimada em 21,5°C.
As informações, pois, são do observador do tempo Ciro Groh, que acompanha o clima de Brusque e região desde 1987.
Embora não seja meteorologista, Groh é reconhecido pela consistência de seus registros e pela credibilidade construída ao longo das décadas de monitoramento.
Frio monitorado
Para ilustrar melhor essa condição, confira o histórico das médias de outubro em Brusque desde 2012:
|Ano
|Média (°C)
|2025*
|20,2
|2024
|21,9
|2023
|19,9
|2022
|20,7
|2021
|19,6
|2020
|22,3
|2019
|23,1
|2018
|21,0
|2017
|22,0
|2016
|20,8
|2015
|20,4
|2014
|23,2
|2013
|21,5
|2012
|22,8
*Fonte: Ciro Groh
Persistência do padrão
Embora outubro de 2025 não represente o mês mais frio da série — superado por 2021 (19,6°C) e 2023 (19,9°C) —, o atual desempenho térmico coloca Brusque entre os outubros menos quentes da última década.
Segundo especialistas, a tendência é de que esse comportamento climático se mantenha até o encerramento do mês, com temperaturas contidas e abaixo do padrão habitual de outubro.
*Confira a previsão completa para os próximos dias após os anúncios.
O frio ainda esperado
Por ora, a previsão indica que o atual comportamento dos termômetros em Brusque deve se estender até o encerramento do mês.
Segundo a análise da Climaterra, realizada pelo especialista Ronaldo Coutinho, as temperaturas devem permanecer abaixo do esperado para o mês de outubro.
A tendência é que os picos diurnos não ultrapassem a casa dos 30°C, marca comum em anos anteriores. Já as noites e madrugadas tendem a seguir amenas, ressalta Coutinho.
A chuva ainda esperada
Inclusive, a reta final do mês também pode ser marcada por instabilidades mais consistentes, provocadas pela passagem de uma frente fria, inicialmente prevista para o próximo domingo, 26.
Até lá, a atual configuração atmosférica aponta para a influência da umidade marítima entre esta quarta-feira, 22, e sábado, 25.
Nesse intervalo, a expectativa para Brusque e região é de nebulosidade variável, com risco de chuva fraca não sendo descartado pelo especialista.
No entanto, esse cenário ainda requer acompanhamento, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes, conforme novas informações são incorporadas.
A recomendação, portanto, é acompanhar a previsão de forma diária. Coutinho garante que seguirá monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário.
O tempo na madrugada
Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.
Agora, o destaque é o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.
A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.
A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
