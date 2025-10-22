O mês de outubro tem exigido casacos e cobertores em pleno auge da primavera em Brusque, sobretudo durante as madrugadas, marcadas por frio pouco condizente com a estação.

Nesse contexto, a cidade vive um período recente que ilustra com precisão o atual comportamento térmico atípico.

No domingo, 19, os termômetros marcaram 11°C. Na segunda-feira, 20, o valor caiu para 10°C, repetindo então o mesmo índice na terça-feira, 21, nas primeiras horas do dia.

Já nesta quarta-feira, 22, a mínima foi de 13,5°C, mantendo o padrão de temperaturas contidas para a época.

Outubro frio

Com efeito, Brusque chega ao vigésimo segundo dia do mês revelando uma média parcial de 20,2°C, valor que permanece mais de 1°C abaixo da referência histórica para outubro, estimada em 21,5°C.

As informações, pois, são do observador do tempo Ciro Groh, que acompanha o clima de Brusque e região desde 1987.

Embora não seja meteorologista, Groh é reconhecido pela consistência de seus registros e pela credibilidade construída ao longo das décadas de monitoramento.

Frio monitorado

Para ilustrar melhor essa condição, confira o histórico das médias de outubro em Brusque desde 2012:

Ano Média (°C) 2025* 20,2 2024 21,9 2023 19,9 2022 20,7 2021 19,6 2020 22,3 2019 23,1 2018 21,0 2017 22,0 2016 20,8 2015 20,4 2014 23,2 2013 21,5 2012 22,8

*Fonte: Ciro Groh

Persistência do padrão

Embora outubro de 2025 não represente o mês mais frio da série — superado por 2021 (19,6°C) e 2023 (19,9°C) —, o atual desempenho térmico coloca Brusque entre os outubros menos quentes da última década.

Segundo especialistas, a tendência é de que esse comportamento climático se mantenha até o encerramento do mês, com temperaturas contidas e abaixo do padrão habitual de outubro.

O frio ainda esperado

Por ora, a previsão indica que o atual comportamento dos termômetros em Brusque deve se estender até o encerramento do mês.

Segundo a análise da Climaterra, realizada pelo especialista Ronaldo Coutinho, as temperaturas devem permanecer abaixo do esperado para o mês de outubro.

A tendência é que os picos diurnos não ultrapassem a casa dos 30°C, marca comum em anos anteriores. Já as noites e madrugadas tendem a seguir amenas, ressalta Coutinho.

A chuva ainda esperada

Inclusive, a reta final do mês também pode ser marcada por instabilidades mais consistentes, provocadas pela passagem de uma frente fria, inicialmente prevista para o próximo domingo, 26.

Até lá, a atual configuração atmosférica aponta para a influência da umidade marítima entre esta quarta-feira, 22, e sábado, 25.

Nesse intervalo, a expectativa para Brusque e região é de nebulosidade variável, com risco de chuva fraca não sendo descartado pelo especialista.

No entanto, esse cenário ainda requer acompanhamento, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes, conforme novas informações são incorporadas.

A recomendação, portanto, é acompanhar a previsão de forma diária. Coutinho garante que seguirá monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

