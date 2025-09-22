Após um fim de semana marcado por instabilidades severas em diversas regiões de Santa Catarina, Brusque inicia a semana sob influência de uma frente fria, que ainda deve provocar chuva na manhã desta segunda-feira, 22.

O município, embora tenha sido incluído nos alertas meteorológicos emitidos pela Defesa Civil estadual, não vem registrando os impactos mais severos observados em cidades do Oeste catarinense.

Inclusive, em áreas do próprio Vale do Itajaí, houve então relatos de granizo.

Ar frio e seco em Brusque

A instabilidade, no entanto, tende a perder força ao longo da tarde desta segunda-feira, com tendência de melhora gradual nas condições atmosféricas, portanto.

Segundo nota emitida pela Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, a entrada de uma massa de ar seco e frio promete modificar o padrão atmosférico da região no decorrer da semana.

Nesse contexto, a partir de terça-feira, 23, Brusque já poderá registrar temperaturas mínimas abaixo de 10°C durante as madrugadas.

Ainda conforme o boletim técnico da Climaterra, as tardes, por sua vez, não devem apresentar aquecimento expressivo nos próximos dias.

Com efeito, as máximas indicam não ir muito além dos 20°C, configurando assim um cenário de temperaturas amenas durante o período diurno.

A previsão indica que esse padrão térmico deve persistir, até, pelo menos, sexta-feira, 26, sem indicativos de aquecimento significativo por parte dos termômetros.

Brusque e o risco de chuva

Coutinho também destaca que, embora o tempo firme predomine, há possibilidade de variação de nebulosidade ao longo da semana.

O retorno do sol será gradativo, mas a umidade transportada do oceano em direção à faixa leste de Santa Catarina pode favorecer momentos de maior cobertura de nuvens.

Segundo a mesma nota emitida, há risco pontual de garoa ou chuvisco isolado, sobretudo entre quarta-feira e sexta-feira.

Essa condição não representa instabilidade contínua, mas deve ser considerada por quem planeja atividades externas de média ou longa duração, ressalta o especialista.

Tempo variável

Em síntese, a Climaterra reforça que Brusque e região terão um comportamento climático variável, com predomínio de tempo seco intercalado por episódios breves de precipitação fraca.

A recomendação do órgão, portanto, é que os moradores fiquem atentos às atualizações diárias, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes conforme novas informações são incorporadas.

Chuvas em Brusque e região

A relação completa dos volumes de chuva registrados entre o domingo e o início da manhã desta segunda-feira será apresentada em levantamento específico mais adiante, após os anúncios.

Essa apuração, pois, abrange dados de Brusque e demais municípios do Vale do Itajaí Mirim.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Botuverá então floresce em cores e memórias no Sítio do Nono Aldo

2. Brusque então floresce com o encanto do olho-de-boneca da família Voss

Chuvas e temperaturas em números

A matéria segue com os registros parciais de chuva em todo o Vale do Itajaí Mirim, compilados entre o domingo e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

Nos campos destacados em azul, estão os acumulados correspondentes a cada localidade.

Já os valores em vermelho indicam as temperaturas mínimas observadas no amanhecer desta segunda-feira.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta segunda-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK