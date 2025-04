Tweet no Twitter

Os moradores de Brusque e região, que têm atividades ao ar livre planejadas para esta quarta-feira, 23, poderão manter o otimismo diante das projeções mais recentes, que afastam o risco de chuva para o decorrer do dia.

A previsão aponta um cenário de tempo estável, com presença de sol intercalado por nuvens, garantindo condições amplamente favoráveis para compromissos externos.

No entanto, a quinta-feira, 24, já exige uma observação mais cuidadosa por parte dos meteorologistas.

Inicialmente, as expectativas indicavam volumes de precipitação mais expressivos para esse dia.

Contudo, as últimas atualizações dos modelos alteraram esse panorama, apontando um cenário menos instável para Brusque e região.

Agora, as chances de chuva permanecem em aberto, mas com possibilidade mais concentrada entre o fim da tarde em direção à noite.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim detalhado, que antecipa as condições previstas para todo o Vale do Itajaí-Mirim. Acompanhe, logo após a foto, a nota completa emitida pelo especialista.

Quarta-feira sem chuva

As condições climáticas desta quarta-feira devem favorecer amplamente quem planeja atividades externas em Brusque e arredores.

A tendência é de tempo seco, com o sol aparecendo entre nuvens ao longo do dia.

Após um amanhecer ameno, as temperaturas sobem gradativamente, podendo atingir até 25 °C, com picos isolados que talvez se aproximem dos 28 °C, configurando assim um leve aquecimento, típico do outono.

Quinta-feira e o risco de chuva

Ao observarmos a previsão para quinta-feira, notamos uma mudança em relação aos dados anteriores.

Inicialmente, os modelos indicavam um cenário de chuva mais consistente. No entanto, as projeções mais recentes mostram que boa parte do dia deve seguir sem precipitações.

A partir da metade da tarde em direção à noite, há possibilidade de alteração nas condições atmosféricas, diante do possível retorno da instabilidade; possibilidade que ainda precisa de confirmação nas próximas rodadas de análise.

Caso esse quadro se concretize, a chuva poderá se estender pela madrugada e início da manhã de sexta-feira, com tendência de melhora no decorrer do próprio dia.

Fim de semana

Com relação ao fim de semana, o indicativo atual é de estabilidade, com predomínio de tempo seco, favorecendo as atividades ao ar livre.

Já no quesito temperaturas, a tendência é de continuidade do padrão observado nesta quarta, ou seja, madrugadas amenas e tardes com discreta elevação térmica, raramente superando os 27 °C.

Vale reforçar, pois, que os modelos meteorológicos estão em constante atualização. Por isso, recomenda-se acompanhar os boletins diários para eventuais ajustes nas projeções.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Sem chuva na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

O encerramento desta pauta se dá através das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens a seguir revelam a singularidade do despertar da manhã desta quarta-feira em diversos pontos, conforme indicado nas legendas, proporcionando a contemplação destes momentos inspiradores. Arraste para o lado >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

