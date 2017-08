Registramos com pesar o falecimento de:

EDIO BORGES (POPULAR LECO), 71

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Brilhante, em Itajaí. Foi sepultado no cemitério Brilhante. Casado, deixa um filho e um neto.

IZABELLA MAESTRI FARIAS, 10,

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos consternados.