O fim de semana em Brusque tende a ser marcado por fortes oscilações térmicas, tendo como protagonista a chegada de uma frente fria, que prenuncia mudança expressiva no panorama climático local.

Para compreender melhor os impactos dessa transformação e os desdobramentos previstos, a Climaterra — empresa especializada em meteorologia — foi consultada.

Brusque neste sábado

De acordo com o boletim emitido pelo órgão, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, este sábado, 23, sinaliza apresentar condições amplamente favoráveis para atividades ao ar livre.

Com efeito, o sol deve predominar ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas, que podem atingir — ou até mesmo superar — os 30 °C durante a tarde em Brusque.

Brusque sob frente fria à vista

Ainda que o aquecimento se destaque, esse cenário tem caráter transitório, com mudanças expressivas previstas para toda a região brusquense já a partir do período noturno, conforme reforça Coutinho.

Nesse contexto, uma frente fria, que já avança pelo Sul do Brasil, direciona para o aumento gradual da nebulosidade sobre o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de chuva à medida que a noite se aproxima, segundo antecipa a Climaterra.

Antes disso, porém, durante o dia, o risco de precipitação permanece baixo, o que abre uma janela meteorológica favorável para quem pretende aproveitar o sábado ao ar livre, conforme reforça o boletim.

Domingo frio em Brusque

Já no domingo, 24, os efeitos da frente fria ganham força, e as temperaturas máximas dificilmente passam dos 17 °C ou 18 °C, segundo aponta Coutinho.

Trata-se, pois, de uma queda térmica acentuada em um intervalo inferior a 24 horas, da ordem de 10 a 13 °C nos picos diurnos, explica o profissional.

Diante desse cenário, o boletim meteorológico indica a necessidade de casacos e atenção redobrada para atividades externas, devido à condição de chuva ocasional.

Frio úmido persiste

Ainda segundo Coutinho, o quadro de frio úmido tende a se prolongar até o início da próxima semana, mantendo o clima típico de inverno em Brusque e região até, pelo menos, terça-feira, 26.

Em síntese, conforme avaliação da Climaterra, Brusque enfrentará um contraste climático expressivo entre o calor do sábado e a tarde fria do domingo, com impactos diretos no cotidiano da população e no planejamento de atividades externas.

Por fim, a nota da Climaterra ressalta, contudo, que as projeções devem ser acompanhadas diariamente, uma vez que os modelos atmosféricos podem sofrer ajustes, conforme novas informações forem incorporadas.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Barragem de Botuverá: imagens então capturam natureza e desafio do projeto

2. Guabiruba então vive noite de fé e devoção na 3ª Noite Vocacional; veja como foi

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer deste sábado, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Deslise para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK