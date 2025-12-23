O verão astronômico, iniciado oficialmente no Hemisfério Sul no último domingo, 21, projeta dias de forte calor para Brusque e região nesta reta final de 2025.

O período, marcado por férias coletivas e celebrações em família, traz boas notícias para quem busca aproveitar plenamente a estação.

Contudo, esse contexto exige atenção especial, uma vez que as altas temperaturas indicam maior propensão à formação de instabilidades com potencial para eventos climáticos severos.

Os detalhes a respeito desta síntese apresentada acima estão expostos no boletim completo elaborado pelo meteorologista Piter Scheuer, disponível logo após o banner.

Brusque sob aumento do calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

O verão promete impor todo o seu rigor em Brusque e região até o término de 2025, com expectativa de tardes marcadas por calor intenso e madrugadas propensas a forte desconforto térmico.

Com efeito, a partir desta terça-feira, o cenário climático tende a se consolidar em uma sequência de dias intercalando aberturas de sol e momentos de instabilidade.

Brusque sob risco de trovoadas

Esse padrão sinaliza favorecimento às atividades externas. No entanto, é fundamental manter vigilância diante de eventuais mudanças, a fim de evitar contratempos em práticas externas de média e longa duração.

Essa necessidade de atenção se deve ao risco de trovoadas, que permanece elevado, com possibilidade de ocorrência quase diária até o dia 31.

Os modelos atmosféricos indicam, inclusive, condição favorável a episódios mais intensos justamente em razão do calor.

A quarta-feira, véspera de Natal, surge então como exemplo desse aquecimento mais acentuado, quando os termômetros podem alcançar patamares entre 35 a 39°C.

Considerações finais

Em termos gerais, o período de encerramento do ano aponta para máximas acima de 30°C de maneira consistente, consolidando o cenário de verão rigoroso sobre a região.

O quadro, pois, deve alternar intervalos de tempo mais estável com momentos de instabilidades severas, característica típica da estação.

Por consequência, torna-se essencial reforçar cuidados básicos, como a manutenção da hidratação, medida indispensável diante do cenário térmico rigoroso.

Monitoramento constante

Por fim, o acompanhamento diário da previsão torna-se fundamental, visto que os modelos meteorológicos passam por ajustes conforme novos dados vão sendo incorporados.

Diante disso, o monitoramento segue contínuo, com atualizações sempre que necessário, a fim de manter a população bem informada sobre as condições do tempo.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer desta terça-feira, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

