As condições do tempo, previstas para Brusque e região neste domingo, 23, indicam a manutenção de um cenário favorável, especialmente para quem já tem compromissos ao ar livre programados.

Isso se deve à projeção climática, que aponta um risco praticamente inexistente de chuva, enquanto o sol, mais uma vez, deve marcar presença ao longo do dia, elevando gradualmente as temperaturas para além dos 30°C.

Diante desse panorama, o meteorologista Piter Scheuer compartilhou um boletim esclarecedor junto à nossa coluna, trazendo uma análise detalhada sobre o comportamento atmosférico esperado no decorrer do período.

A íntegra da nota pode ser conferida mais adiante, logo após a foto.

Brusque neste domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

O último domingo de fevereiro traz boas notícias para quem tem atividades ao ar livre programadas em Brusque e região.

O tempo deve trazer um cenário predominantemente seco, e o sol sinaliza aparecer entre variações de nuvens, repetindo o padrão observado nos últimos dias.

As temperaturas tendem a seguir elevadas, com máximas entre 31°C e 34°C nas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Apesar da sensação de abafamento, os termômetros não devem registrar extremos de calor escaldante.

Risco de chuva

No entanto, o aquecimento ao longo do dia pode favorecer a formação de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

Esses eventos, caso ocorram, tendem a ser rápidos e mal distribuídos, afetando algumas áreas, enquanto outras próximas podem não ser afetadas.

Ainda assim, a tendência é de que o período transcorra sem precipitação, embora não se descarte totalmente a possibilidade de um típico aguaceiro de verão.

Brusque no restante do mês

O cenário climático deve se manter nos últimos dias de fevereiro, com calor, sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, sobretudo a partir da tarde em direção à noite.

Segundo as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, esse padrão deve persistir, ao menos, até o dia 28.

Vale lembrar que previsões meteorológicas, especialmente para médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados.

Seguiremos acompanhando e trazendo informações sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer deste domingo, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

