A semana inicia com a promessa de um cenário típico do inverno rigoroso à vista em Brusque, com temperaturas em declínio acentuado e madrugadas prometendo zerar os termômetros.

Diante desse panorama, o uso de casacos reforçados, cachecóis, luvas e toucas já deve estar sendo considerado pelos moradores locais.

Após um início de manhã chuvoso nesta segunda-feira, 23, os brusquenses devem se preparar para enfrentar, nos próximos dias, o episódio de frio mais intenso do ano, sob risco de geada — sobretudo no amanhecer de quarta-feira, 25.

A chuva em Brusque e região

Antes disso, Brusque vem assinalando volumes consideráveis de chuva, considerando os registros pontuados desde o domingo, 22, até as primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

Em todos os pontos monitorados, os acumulados já superam os 50 mm, sem, no entanto, provocar transtornos, até o momento.

Mesmo com a umidade ainda presente, a previsão do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, é de que a instabilidade perca força ao longo do dia.

A expectativa, segundo a Coutinho, é de melhora gradual no decorrer da tarde, com possibilidade de aberturas de sol em Brusque e região.

Essa transição marcará a entrada definitiva do ar seco e gelado, que, conforme a nota do profissional, será responsável por estabelecer o padrão térmico da semana.

Possível geada em Brusque

As projeções do profissional indicam que o amanhecer de terça-feira, 24, já apresentará temperaturas baixas, com mínimas previstas entre 3°C e 6°C no município.

No entanto, o momento mais crítico tende a ocorrer na madrugada de quarta-feira, 25, quando os termômetros podem atingir 0°C em áreas rurais de Brusque, sob risco de geada, explica o profissional.

Em municípios com altitudes mais elevadas da região, como Presidente Nereu e Vidal Ramos, a tendência é de mínimas ainda mais expressivas.

Diante desse cenário, Coutinho então recomenda que a população redobre os cuidados com a exposição ao frio. Agasalhos, cachecóis e toucas serão indispensáveis nos próximos dias.

“Estamos diante da massa polar mais significativa do ano até agora, com potencial até para provocar geada”, observa o especialista da Climaterra.

Retorno da chuva em Brusque

A estabilidade atmosférica deve prevalecer até quarta-feira. Depois disso, a instabilidade retorna.

De acordo com Coutinho, a quinta-feira, 26, já deve trazer o retorno da chuva, associada ao frio úmido.

As temperaturas, mesmo durante o dia, devem permanecer baixas, com máximas pouco acima dos 15°C.

Já na sexta-feira, 27, o clima gelado tende a persistir, ainda com possibilidade de precipitações isoladas.

Monitoramento

Diante das constantes atualizações nos modelos meteorológicos, Coutinho reforça a importância do acompanhamento contínuo.

“As projeções seguem em atualização, por isso é fundamental manter o monitoramento diário; seguiremos, pois, observando os dados e divulgando as informações mais recentes sempre que necessário”, finaliza.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta passa agora a destacar o monitoramento do tempo em Brusque e região, então realizado de forma criteriosa.

Na tabela abaixo, estão dispostas as temperaturas mínimas observadas logo após o amanhecer desta segunda-feira, destacadas em vermelho, para facilitar a identificação por localidade.

Já os volumes de chuva, sinalizados em azul, correspondem à soma dos acumulados registrados entre o domingo, 22, e as primeiras horas da manhã desta segunda-feira — permitindo ao leitor visualizar com clareza as variações pluviométricas durante esse intervalo.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta segunda-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 6

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

