O cenário climático de tempo instável, presente nos últimos dias em Brusque e região, tende a se prolongar. Dessa forma, a expectativa é de que a atual instabilidade comprometa também boa parte do fim de semana.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, embora exista a possibilidade de breves intervalos de melhoria, a predominância será de céu encoberto e condições propícias à ocorrência de chuva em diversos momentos.

Ainda segundo o especialista, a alternância entre nebulosidade densa e aberturas passageiras exige vigilância, especialmente por parte de quem pretende realizar atividades ao ar livre.

Programações de maior duração, como passeios ou eventos externos, devem então ser planejadas com cautela, explica.

“Mesmo que o sol apareça, isso deve ocorrer por curtos períodos.” A tendência geral ainda aponta para instabilidade atmosférica persistente”, destaca Coutinho.

O tempo e as temperaturas

Além disso, o frio úmido continua sendo uma das marcas do atual padrão meteorológico sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

As temperaturas, em sua maioria, devem permanecer contidas, com valores máximos pouco expressivos, antecipa o profissional da Climaterra.

Mesmo que alguns termômetros eventualmente ultrapassem os 20 °C, será de forma pontual e por pequena margem, não sendo suficiente para alterar a baixa sensação térmica predominante.

O uso de casacos, portanto, segue recomendado.

O tempo no domingo

A partir da tarde de domingo, há possibilidade de uma melhora gradual no quadro, com períodos de aberturas mais prolongadas.

Entretanto, essa possível mudança dependerá do comportamento das próximas atualizações dos modelos meteorológicos.

Monitoramento

Coutinho ressalta que o momento exige acompanhamento constante das previsões, uma vez que as simulações climáticas estão sujeitas a variações, à medida que novos dados são incorporados.

“O cenário pode mudar com rapidez.” Por isso, é fundamental manter-se informado por meio de boletins diários e atualizações confiáveis”, finaliza.

Mais notícias após anúncios

Com gratidão, o Blog do Ciro Groh destaca os parceiros que tornaram possível a entrega desta matéria.

Clique nos banners, faça o contato e então explore seus produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusquenses então encaram a Rio do Rastro Marathon e vivem fim de semana de superação

2. Brusque além do concreto: a cidade rural então retratada em fotos reveladoras

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 16

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK